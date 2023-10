Oberhausen: Eulenorden trauert um Paul Wischermann

Paul Wischermann hat in Oberhausen viel bewirkt.

Oberhausen. Paul Wischermann verstarb im Alter von 82 Jahren. Nicht nur die Ritter des Oberhausener Eulenordens trauern. Die Stadt hat ihm viel zu verdanken.

Die Ritter des Oberhausener Eulenordens trauern um Paul Wischermann, Mitglied der Ritter des Eulenordens „Närrische Weisheit“ seit 1996. Er wurde als 63. Mitglied in den Orden aufgenommen und starb – wie jetzt bekannt wurde – am 18. Oktober 2023 im Alter von 82 Jahren. Doch auch die Stadtgesellschaft in Oberhausen hat Paul Wischermann viel zu verdanken.

Aufgewachsen ist er in der elterlichen Gastronomie in Klosterhardt. Wischermann lernte das Hotelfach von der „Pike“ auf und übernahm 1967 den Familienbetrieb. Mit drängenden Fragen des Oberhausener Verkehrsvereins beschäftigte er sich kritisch. Er brachte sich mit Tatkraft ein und wurde später selbst Vorstandsmitglied. Wischermann erwarb den Gesamtkomplex „Hotel Ruhrland“ am Oberhausener Hauptbahnhof und überzeugte die Entscheidungsträger der Stadt von seiner Idee: Es entstand die Kunst- und Kulturgalerie „O“.

Mit „Oberhausen genießen“ und der Verwirklichung einer gastronomischen Meile rund um den Friedensplatz gelang ihm ein einzigartiges städtisches Ereignis: Unter dem Leitgedanken, Gastfreundschaft zu leben, bot man den Besuchern unter freiem Himmel kulinarische Genüsse an.

Träger des Bundesverdienstkreuzes

Als Regionalbeiratsmitglied der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK) kümmerte er sich um Sozialversicherungsangelegenheiten und im Prüfungsausschuss der Köche für den Bereich des Industrie- und Handelskammerbezirks Essen, Mülheim und Oberhausen um die Ausbildung im Kammerbezirk. Zu diesen das Fachgebiet überschreitenden Aufgaben kam der Vorsitz des örtlichen Hotel- und Gaststättenverbandes.

Doch auch dabei blieb es nicht: Er rückte schon bald in die überörtlichen Gremien auf, wurde Mitglied im Landesberufsbildungsausschuss des Verbandes und erwarb sich auch da große Anerkennung. Für seine Verdienste im Ehrenamt wurde ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga ehrte ihn für eine über 50-jährige Mitgliedschaft.

Aber auch sein eigenes Familienunternehmen entwickelte sich kontinuierlich weiter. Das Parkhotel „Zur Bockmühle“ wurde zu einer über die Stadtgrenzen hinaus geschätzten gastronomischen Adresse. Er erwarb außerdem das Residenz-Hotel in der Stadtmitte. Paul Wischermann war auch für seine Freunde persönlich ein stets exzellenter Gastgeber – so auch für die „Ritter des Eulenordens“, die sich gern und dankbar an gesellige Stunden bei ihm erinnern.

„Heute gilt unser tief empfundenes Mitgefühl seiner Frau Ulla und seiner Familie. Wir, die Ritter des Eulenordens, werden Paul Wischermann stets ein ehrendes Andenken bewahren. Wir werden ihn vermissen“, heißt es von Walter Paßgang (Präsident des Eulenordens) und Bernhard Elsemann (Vizepräsident).

