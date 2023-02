Oberhausen: Es gibt freie Plätze in der Tagespflege

Oberhausen. Das Johanniter-Haus in Sterkrade hat freie Plätze für Tagesgäste. Es gibt abwechslungsreiche Angebote. Ein kostenloser Schnuppertag ist möglich.

Elf freie Plätze in der Tagespflege hat das Johanniter-Haus in Oberhausen-Sterkrade zu vergeben. Das teilt das Evangelische Klinikum Niederrhein (evkln) mit, zu dem das Johanniter-Haus gehört. Das Team der Tagespflege betreut demenz- und psychisch kranke Menschen – und hilft damit nicht nur den Betroffenen selbst, sondern auch deren Angehörigen. Denn „bei allem Engagement und aller Zuneigung“, heißt es in der Mitteilung, sei es oft nicht möglich, das erkrankte Familienmitglied rund um die Uhr und in den eigenen vier Wänden angemessen zu pflegen

Darum bietet das Oberhausener Johanniter-Haus an, Tagesgäste von Montag bis Freitag morgens um 8 Uhr von zu Hause abzuholen – für ein gemeinsames Frühstück und anschließende Gruppen- und Einzelaktivitäten. Es gibt eine Koch- und Backgruppe, eine Zeitungs- und Vorleserunde sowie Kreativangebote wie Malen und Basteln. Zwischendurch gibt es Mittagessen und Kaffee am Nachmittag. Gegen 16 Uhr geht es für die Tagesgäste dann zurück nach Hause.

Das Johanniter-Haus informiert individuell, welche Kosten anfallen

Das Johanniter-Haus bietet auch Ausflüge an, etwa Rundfahrten mit der Weißen Flotte, Zoo- und Museumsbesuche. Die Tagesgäste können außerdem gemeinsam mit den dauerhaften Bewohnerinnen und Bewohnern des Johanniter-Hauses am Sommerfest teilnehmen. So erhalten die Betroffenen neben der nötigen Hilfe und Betreuung auch noch die Möglichkeit, soziale Kontakte zu knüpfen.

Wie hoch die Kosten sind und welche davon übernommen werden können, sei individuell und zum Beispiel abhängig vom Pflegegrad. Mehr Infos zur Tagespflege gibt es unter 0208 697 4576 oder per Mail: info-johanniter-haus@evkln.de. Zum Kennenlernen bietet das Johanniter-Haus auch einen kostenlosen Schnuppertag an.

