Oberhausen erwischt 164 Bürger nachts auf den Straßen

Oberhausen Die seit Jahrzehnten erstmals verhängte Ausgangssperre hat nach Auffassung der Stadt Oberhausen gewirkt – doch nicht alle hielten sich daran.

Die Oberhausener Stadtspitze zieht eine positive Bilanz zur nächtlichen Ausgangssperre im gesamten Stadtgebiet. Das seit dem Zweiten Weltkrieg stadtgeschichtlich einmalige Ausgehverbot galt von Dienstag, 22. Dezember 2020, bis Sonntag, 10. Januar 2021 – insgesamt 20 Tage lang. In der Regel durften Bürger auf dem Oberhausener Stadtgebiet von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens nicht nach draußen, wenn sie keinen triftigen Grund nachweisen konnten.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

Die Ausgangssperre wurde nach Absprache mit dem NRW-Gesundheitsministerium verhängt, weil Oberhausen am Wochenende vor Weihnachten den Neuinfektions-Wochenwert je 100.000 Einwohner von 300 deutlich überschritten hatte. Mit der nächtlichen Ausgangssperre sollte verhindert werden, dass sich Menschen abends privat oder öffentlich in geselligen Runden treffen – und so das gefährliche Coronavirus weiter stark verbreiten.

Der Inzidenzwert sank innerhalb der drei Wochen auf unter 200 ab

Der städtische Krisenstabsleiter Michael Jehn kann diesem tiefen Einschnitt in die persönlichen Grundrechte in Abwägung mit der Corona-Gefahr durchaus Positives abgewinnen, denn tatsächlich sank der Inzidenzwert innerhalb der drei Wochen auf unter 200 ab. Derzeit liegt er bei knapp 200. „Die Ausgangsbeschränkungen haben einen Beitrag dazu geleistet, dass Kontakte reduziert wurden", meint Jehn. Schließlich überträgt sich das Virus fast ausschließlich bei zu nahen und direkten Kontakten mit Menschen – vor allem in Räumen. Weniger Kontakte bedeuten deshalb zwangsläufig eine Absenkung des Infektionsrisikos.

Die meisten Menschen haben sich nach der Erfahrung von Ordnungsdezernent Jehn an die Ausgangssperre gehalten. Das Ausgangsverbot wurde von den Ordnungskräften der Stadt nach eigenen Angaben intensiv kontrolliert. Während der gesamten 20-tägigen Ausgangssperre registrierten die Stadtbediensteten 164 Verstöße, 56 davon in den ersten beiden Nächten. In allen Nächten danach wurden somit durchschnittlich nur sechs Verstöße registriert. Ein Verstoß gegen die Ausgangssperre kann 250 Euro kosten – in allen Fällen erteilten die Ordnungskräfte eine Ordnungswidrigkeitsanzeige und leiteten ein Bußgeldverfahren ein. „Die Anzahl an Verstößen zeigt, dass sich die Bevölkerung weitestgehend an die Ausgangsbeschränkungen gehalten hat. 164 Verstöße machen aber auch deutlich, dass unsere gemeinsamen Kontrollen mit der Polizei wichtig und richtig waren", bilanziert Jehn.