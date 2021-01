Oberhausen erwartet für Mittwoch weiteren Corona-Impfstoff

Erste Impfungen in Oberhausen: Am 27. Dezember 2020 haben Bewohner des Haus Abendfrieden ihre Impfungen erhalten. Im Bild: Cordula Scholten und Daniela Geese bereiten den Impfstoff vor.

Oberhausen Knapp 870 ältere Menschen wurden in Oberhausen bislang gegen Corona geimpft. Am Mittwoch geht es weiter. So sieht der weitere Fahrplan aus.

Das neue Jahr startet in Oberhausen mit dem weiteren Kampf gegen das Coronavirus - und der Massenimpfung gegen das gefährliche Virus. Am 1. Januar wurden gut 150 Bewohner und Beschäftigte der Alteneinrichtung "Gute Hoffnung leben" in Sterkrade geimpft. Für Mittwoch, 6. Januar, erwartet Oberhausen die nächsten 175 Impf-Dosen. Sie gehen ans Haus Gottesdank an der Kirchhellener Straße.

Wie es danach weiter geht, steht bislang noch nicht fest. Zuständig für die Verteilung des Impfstoffes ist nicht die Stadt Oberhausen, sondern die Landesregierung NRW. Und die organisiere die Verteilung nicht mit den Kommunen, sondern mit den Kassenärztlichen Vereinigungen (KV), erklärt Oberhausens Krisenstabsleiter Michael Jehn auf Nachfrage.

1900 Menschen leben in 26 Pflege-Einrichtungen

Oberhausen habe lediglich eine Liste der 26 Alten- und Pflegeeinrichtungen übermittelt - inklusive der gewünschten Impf-Priorität, macht Jehn deutlich. Doch das weitere Vorgehen steuert die KV Nordrhein mit Sitz in Düsseldorf. Diese nimmt Kontakt zu den jeweiligen Heimen auf, vereinbart die Termine und liefert dann den Impfstoff an die Einrichtung. Die Stadt erhält dann lediglioch Kenntnis, steuert die Vergabe aber nicht aktiv mit.

Michael Jehn ist mit den bisherigen Impfungen zufrieden. Das Haus Gottesdank wird die siebte der 26 Pflegeeinrichtungen sein, in der geimpft wurde. 867 Personen haben den Impfstoff mit Stand vom 4. Januar 2021 bislang erhalten. Wann alle Heime versorgt sein werden, kann der Krisenstabsleiter bislang nicht absehen.

Impfzentrum in der Willy-Jürissen-Halle

Auch einen Start für das Impfzentrum in der Willy-Jürissen-Halle kann Jehn derzeit nicht terminieren. Auch hier hängt die Planung davon ab, wann das Land die weiteren Impf-Termine in Oberhausen ansetzt.

Nach Jehns persönlicher Einschätzung sollten nach den Alten-Einrichtungen die Krankenhäuser in Oberhausen an die Reihe kommen. Dort sollte dann das Personal geimpft werden. Ebenfalls hohe Priorität hätten die über-80-Jährigen, die nicht in einer Pflegeeinrichtung leben. Um die mobilen Senioren zu versorgen, könnte dann das Impfzentrum in der umfunktionierten Sporthalle zum ersten Mal seine Türen für den regulären Impf-Betrieb öffnen.