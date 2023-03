Stau in Sicht Oberhausen errichtet Baustelle an der Mülheimer Straße

Oberhausen. Auf der Kreuzung von Brücktorstraße und Mülheimer Straße richtet die Stadt Oberhausen eine Baustelle ein. Das sind die Folgen für die Autofahrer.

Auf Autofahrer kommen im Kreuzungsbereich Brücktorstraße/Mülheimer Straße in Oberhausen eine Woche lang heftige Verkehrsbehinderungen zu.

Nach Auskunft der Stadt wird in der Zeit von Montag, 13. März, bis Freitag, 17. März, wegen Arbeiten an der Wasserleitung die ausfahrende Linksabbiegespur der Brücktorstraße gesperrt. Ein Linksabbiegen ist hier über die Rechtsabbiegespur möglich. Ferner bleibt während der Arbeitszeiten, jeweils zwischen 7 und 17 Uhr, im Kreuzungsbereich der rechte Fahrstreifen der Mülheimer Straße in Fahrtrichtung Nord gesperrt. In der arbeitsfreien Zeit wird die Einengung auf der Mülheimer Straße abgeräumt.

