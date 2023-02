Oberhausen: Eros Ramazzotti rockt - Tipps fürs Wochenende

Amore garantiert: Eros Ramazzotti schaut am Samstag, 25. Februar, in der Rudolf-Weber-Arena neben dem Centro Oberhausen vorbei.

Oberhausen. Stars stehen auf der Konzert-Bühne, auch ein bekannter Rapper schaut vorbei. Das ist am Wochenende (24. bis 26. Februar) in Oberhausen los.

Top 1: Eros Ramazzotti bringt die Herzen zum Schmelzen

In der Rudolf-Weber-Arena gastiert ein echter Weltstar - und bringt eine romantische Welle nach der anderen unter seine Fans. Der italienische Starsänger Eros Ramazzotti betritt am Samstag, 25. Februar, die große Bühne neben dem Centro Oberhausen. Kaum zu glauben, dass der Römer in diesem Jahr bereits seinen 60. Geburtstag feiert.

An Hits wie „Cose della vita“ und „Otra Como Tú“ sollte es beim rockigen Schmacht-Konzert in Oberhausen nicht mangeln. Der Auftritt mit Herzschmerz und ja, viel Amore, beginnt an der Arenastraße 1 um 20 Uhr. Eintrittskarten kosten zwischen 79 und 143 Euro. www.rudolf-weber-arena.de

Top 2: Rapper MoTrip lässt in der Turbinenhalle Worte sprechen

In der libanesischen Haupstadt Beirat geboren, in Aachen aufgewachsen: Rapper MoTrip gastiert am Freitag, 24. Februar, in der Turbinenhalle 2 und wird ab 20 Uhr sicher eine Menge zu erzählen haben. Mit seinem Album „Mama“ konnte er sich vor acht Jahren unter die ersten drei Plätze der deutschen Charts rappen. Auch ein Gastauftritt in der RTL-Serie „Der Lehrer“ sorgte für Aufsehen.

MoTrip moderiert mittlerweile mit Aminata Belli die Talkshow „Deep und deutlich“ beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) und werkelte mit dem Rap-Kollegen Eko Fresh eine neue Version des Prinzen-Kultsongs „Millionär“ zusammen. Tickets für das Konzert an der Straße Im Lipperfeld 27 kosten 30 Euro. www.turbinenhalle.de

Top 3: Hip-Hop-Tanztheater von Renegade macht munter

Autodidakten und ausgebildete Bühnentänzerinnen und Bühnentänzer treffen im Theater Oberhausen bei „Faster“ aufeinander. Am Freitag, 24, Februar, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 26. Februar, um 18 Uhr startet das Hiphop-Tanztheater von Renegade.

Die Macherinnen und Macher meinen: „Gemeinsam mit dem Komponisten Kilian Unger untersuchen Choreograf Jimmy Vairon, die Tänzerinnen und Musiker neue Formen zwischenmenschlicher Interaktion auf der Bühne und im Raum und werfen so einen Blick auf gesellschaftliche Veränderungen aus der Geschwindigkeitsperspektive.“

Die Eintrittskarten kosten am Freitag zwischen 19 und 32 Euro. Am Sonntag sind Tickets zwischen 11 und 23 Euro zu haben. www.theater-oberhausen.de

Top 4: Frau Jahnke rechnet als Frau Gott im Ebertbad ab

Diese Abrechnung geht einfach immer weiter: Wer die gleichnamige Produktion „Die Abrechnung“ von Gerburg Jahnke tatsächlich noch nicht gesehen hat, kann die Bühnen-Bildungslücke am Sonntag, 26. Februar, nachholen.

Das Dreigestirn Jahnke, Torres und Engelhardt spielt ab 19 Uhr im Ebertbad am Ebertplatz 4. Warum? „Weil der ganze Ärger mal raus muss: was an den Männern so abtörnt, was an Feministinnen so nervt, wieso alle so dick werden, warum niemand von Natur aus Scheiße ist.“ In diesem Sinne. Restkarten gibt’s ab 25,10 Euro. www.ebertbad.de

Top 5: Im Zentrum Altenberg rockt der Pott mit Disco-Klassikern

Aus dem Pott für den Pott? Das kann man so stehen lassen, wenn am Samstag, 25. Februar, die Party-Serie „Pott’n’Rock“ beschwingt in die nächste Runde geht. Streng genommen ist es im Zentrum Altenberg an der Hansastraße 20 sogar der erste Tanz-Termin dieser Art in diesem Jahr.

Daher mundet ab 22 Uhr die Mischung aus Rock, Alternative, Indie, Punk und Classics den Tanzbärinnen und Tanzbären sicher mehrfach. DJ Dirk packt die Plattensammlung aus. Hits von Bad Religion, Papa Roach und Rammstein sind dabei. Eintritt an der Abendkasse: 7 Euro. www.zentrum-altenberg.de

