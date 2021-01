Oberhausen erlaubt nur noch 25 Trauergäste bei Beerdigungen

Oberhausen Der Inzidenzwert in Oberhausen liegt nur knapp unter 200. Die Stadt verschärft daher die geltenden Maßnahmen zum Schutz vor Corona-Ansteckungen.

Mit 199,7 an nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner steht Oberhausen am Montag kurz davor, den vom Land in der neuen NRW-Coronaschutzverordnung festgelegten Inzidenzwert von 200 erneut zu überschreiten. Nach der Verordnung des Landes müssen sich betroffene Städte dann mit dem Gesundheitsministerium abstimmen und weitergehende Kontaktbeschränkungen beschließen.

Der städtische Krisenstab in Oberhausen hat zwar am Montag die sensible Lage beraten und besprach die Situation auch mit dem Düsseldorfer Ministerium, nimmt jetzt aber keine größeren neuen Vorschriften ins Visier. „Wichtig ist, ob wir vorübergehend die 200er-Marke überschreiten oder aber deutlich über 300 landen“, will Krisenstabsleiter Michael Jehn Augenmaß bewahren.

Kommt die nächste Ausgangssperre in Oberhausen

„Bei einer nur leichten Überschreitung der 200er-Grenze wird nicht automatisch eine Ausgangssperre ausgesprochen.“ Der Wochen-Inzidenzwert lag vor Weihnachten bereits bei 342 – deshalb verhängte Oberhausen eine Ausgangssperre, die nur bis einschließlich Sonntag, 10. Januar, allen Bürgern im Stadtgebiet verboten hat, sich von 21 Uhr bis 5 Uhr ohne triftigen Grund draußen aufzuhalten.

Schon im Vorfeld der Überschreitung des Schwellenwertes fasst die Stadtspitze aber eine Kontaktvorschrift enger als bisher: An Beerdigungen durften bisher noch 50 Trauergäste teilnehmen, künftig nur noch 25. Auch die Trauerhallen bleiben geschlossen.

Die Stadt weist allerdings darauf hin, dass nun in ganz NRW bis zum 31. Januar 2021 eine erweiterte strenge Kontaktbeschränkung gilt: Im öffentlichen Raum dürfen sich nur Personen eines Hausstandes mit einer einzigen weiteren Person treffen. Diese darf ausschließlich von zu betreuenden Kindern aus ihrem Hausstand begleitet werden.​