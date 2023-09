Oberhausen erhält Rekordsumme fürs Gesundheitsamt

Oberhausen. Das Gesundheitsamt in Oberhausen erhält 740.000 Euro aus einem europäischen Fördertopf. So viel Geld gab es für den Bereich Gesundheit noch nie.

Eine seltene Nachricht: Geldsegen in Oberhausen. Das Gesundheitsamt erhält 740.000 Euro aus dem europäischen Fördertopf „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“. Das ist die größte Fördersumme, die der Bereich Gesundheit je erhalten hat, freut sich die Stadt.

Investieren wird die Stadt Oberhausen des Geld in den Ausbau der Digitalisierung des Gesundheitsamts. Ziel sei es, das „Digitale Gesundheitsamt 2025“ zu erschaffen, erklärt die Pressestelle. Auf diese Weise werde das Gesundheitsamt zukünftig „bürgernäher und effizienter arbeiten“. Bis Sommer 2025 will die Stadt mit Hilfe der Förderung über 14 Maßnahmenpakete in vier Teilprojekten umsetzen.

Corona-Pandemie zeigt, wie wichtig Digitalisierung im Gesundheitssektor ist

Besonders in der Corona-Pandemie ist deutlich geworden, wie wichtig digitale Strukturen im Gesundheitssektor sind. So lassen sich nachgewiesene Infektionen zum Beispiel unkompliziert auf digitalem Wege zwischen Labor, Gesundheitsamt und infizierter Person übermitteln.

Daher haben sich die Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern bereits im Jahr 2020 auf den „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ geeinigt. Aus EU-Fördermitteln hat der Bund den Gesundheitsämtern in Deutschland insgesamt 800 Millionen Euro für die Digitalisierung zur Verfügung gestellt.

