Oberhausen erhält 220.000 Euro für Kinder-Sportplatz

Oberhausen. Der Bund spendiert Oberhausen frisches Geld für einen kindgerechten Sportplatz in Osterfeld. Gratulanten aus Berlin überschlagen sich.

Der Bund spendiert Oberhausen 220.000 Euro für eine Sport- und Bewegungsinsel in Osterfeld. Die Kindertagesstätte Grashüpfer plant derzeit in enger Kooperation mit Arminia Klosterhardt einen weiteren Standort für 50 Kinder am Volksgartenweg – inklusive eines Kindersportplatzes, auf dem unter anderem Basketball und Fußball gespielt, geturnt und getobt werden kann. Darauf weist unter anderem die CDU-Bundestagsabgeordnete Marie-Luise Dött hin.

Im Wahljahr 2021 ist sie damit freilich nicht die einzige Politikerin, die frohe Botschaften verkündet. Die Gratulanten überschlagen sich: SPD-Abgeordneter Dirk Vöpel freut sich über den Förderzuschuss, selbst Roman Müller-Böhm (FDP), sonst recht sparsam mit Pressemitteilungen, sagt aus dem fernen Berlin „aus tiefstem Herzen“ seine Unterstützung für Oberhausen zu.

Jeden Morgen aktuelle Corona-Zahlen für Oberhausen: Hier kostenlos für den WAZ-Corona-Alert für Oberhausen anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen