Oberhausen: Endlich Kirmes! Riesenrummel ist eröffnet

Die Fronleichnamskirmes in Oberhausen-Sterkrade ist eröffnet. Seit Mittwochnachmittag drehen sich 37 Karussells. 380 Schausteller sind noch bis Montag, 12. Juni, am Start.

Oberhausen. Schon in den ersten Stunden der Fronleichnamskirmes in Oberhausen hatten die Schausteller gut zu tun. „Kirmes von internationaler Bekanntheit!“

Im vergangenen Jahr sorgte ein verschollenes Bierfass beim Fassanstich für schmunzelnde Gesichter. In diesem Jahr lief im Biergarten „Zum Ritter“ neben dem Technischen Rathaus alles glatt. Kurz nach 17 Uhr eröffnete Oberhausens Oberbürgermeister Daniel Schranz mit drei Schlägen die 192. Sterkrader Fronleichnamskirmes ohne nennenswerte Probleme. Kaplan Robert Hilger von St. Clemens spendete der Kirmes den Segen.

Die Flaggen der Schausteller rahmten die kleine Bühne im dicht besetzten Biergarten ein. Der Traditionsrummel mit 380 Buden- und Karussell-Besitzern eröffnet zugleich die Saison der Großkirmessen - noch vor Rheinkirmes (Düsseldorf) und Crange (Herne). Albert Ritter bringt es als Präsident des Deutschen Schaustellerbundes (DSB) auf den Punkt. „Diese Kirmes besitzt eine internationale Bekanntheit. Viele Gäste aus den angrenzenden Ländern der Benelux-Staaten sind während der sechs Kirmes-Tage vor Ort.“

Kirmes Oberhausen: Fronleichnamskirmes auf Tiktok präsent

Der Traditionsrummel möchte nicht nur seine Rituale pflegen, wie den Kirmesheiligabend am Start-Mittwoch mit gebrannten Mandeln für Kinder und ebenso süßem Gummibärchen-Schnaps für Erwachsene. Die Macher wollen auch außerhalb der mit Karussells bebauten Sterkrader Straßen mit der Zeit gehen: So befüllt ein Team der Fronleichnamskirmes mit kurzen Handyvideo-Clips einen neuen Internet-Kanal auf der Plattform TikTok, die von vielen Jugendlichen genutzt wird.

Auch die Kirmes-Königin für Nordrhein-Westfalen hat sich gegenüber dem Vorjahr verändert: Die neue Regentin Melissa Wilmsen stammt aus Wanne-Eickel und kennt sich daher mit großen Kirmesplätzen bestens aus. Bei der Eröffnung brachte sie den Rummel neben dem Riesenrad „Bellevue“ symbolisch in Fahrt. Sie löst ihre Vorgängerin Melissa Scherer ab.

Über gute Besuche freuten sich in den ersten Kirmesstunden bereits das Schüttelkarussell „Break Dance“, das am Eichelkampbunker seine Runden dreht und dankbarerweise den Biergarten von „Steinmeister“ in der Nachbarschaft hat. Die nahe Wildwasserbahn „Auf Manitus Spuren“ könnte zum großen Gewinner im Aufgebot der Großfahrgeschäfte werden. Schließlich sind am Wochenende hohe Temperaturen jenseits der 30 Grad vorausgesagt - und kühle Spritzer Wasser sind bei der Fahrt auf der fast 400 Meter langen Themenbahn eigentlich garantiert.

Kirmes Oberhausen: „Twister“ dreht sich als Tipp für Nostalgiker

Ein Geheimtipp für Nostalgiker dreht sich auf dem Zilianplatz zwischen Ostrampe und Bahnhofstraße. Das hochfahrende Kreiselfahrgeschäft „Twister“ ist seit den 1960er-Jahren auf den Rummelplätzen zu finden. Ins Auge fällt der Kirmesklassiker vor allem durch seine Sitze, die an Hollywood-Schaukeln erinnern.

Wer seinen Kirmesbesuch in der Innenstadt von Sterkrade plant, kann idealerweise mit Bus und Bahn entweder bis „Sterkrade Bahnhof“ oder „Sterkrader Tor“ fahren. Die Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen öffnet am Mittwoch (7. Juni) von 15 bis 2 Uhr, Donnerstag (8. Juni) von 11 bis 24 Uhr, Freitag (9. Juni) von 11 bis 2 Uhr, Samstag (10. Juni) von 11 bis 1 Uhr, Sonntag (11. Juni) und Montag (12. Juni) von 11 bis 24 Uhr.

