Oberhausen. Was lange währt, soll nun supergut werden: Der seit langem versprochene Quartiersplatz an der Gartenstraße in Sterkrade wird nun verwirklicht.

Darauf haben die Sterkrader lange gewartet: Endlich gibt es Baufortschritte auf dem Gelände des künftigen Quartiersplatzes an der Gartenstraße.

„Wer in den letzten Wochen im Bereich der Gartenstraße unterwegs war, wird den Fortschritt der Bauarbeiten am neuen Quartiersplatz kaum übersehen haben“, freut sich auch Sven Wörmer vom Team des Stadtteilbüros darüber, dass sich nun konkret etwas tut auf dem Areal.

Die Bauarbeiten laufen an der Gartenstraße auf Hochtouren. Foto: Sven Wörmer / Stadtteilbüto

Seit Ende 2019 rollen die Bagger. Zunächst musste vor Ort auf- und abgeräumt werden, denn der Rückbau des alten Pflasters war aufwändig. Zudem mussten die alten Spielgeräte erst einmal verschwinden. Aus dem einstigen Spielplatz soll nun möglichst schnell ein attraktiver Quartiersplatz für alle Generationen werden.

Der künftige Quartiersplatz an der Gartenstraße richtet sich – anders als der bereits neu gestaltete Spielplatz an der Tirpitzstraße – auch an ein älteres Publikum: Hier soll man zum Beispiel Frühsport treiben können oder mit den Enkeln einen sonnigen Nachmittag auf der Raseninsel verbringen. – all das gehört zum Gestaltungskonzept.

Info Den weiteren Baufortschritt im Blick Weiterführende Dokumente und Informationen, auch über den weiteren Baufortschritt an der Gartenstraße, sind im Stadtteilbüro in der Bahnhofstraße 42 (Eingang Gartenstraße) erhältlich. Aktuelle Infos dazu finden sich auch auf der Internetseite www.sterkrade-stadtteilbuero.de

Das Projekt entwickelte sich allerdings ab 2017 erst einmal zu einer Sterkrader Endlos-Ankündigung: Zunächst war der Auftakt zur Umgestaltung bereits für das Frühjahr 2018 versprochen worden, doch es kam immer wieder zu Verzögerungen, was zum Beispiel auch Bezirksbürgermeister Ulrich Real (SPD) heftig kritisierte. Lange Zeit blickten die Passanten an der Gartenstraße auf ein buntes Bauschild, ohne dass sich dort irgendetwas tat.

Mit dem Aufbau begonnen

Nun geht es also mit großen Schritten zur Sache: Mit dem Aufbau der ersten neuen Spielgeräte wurde bereits begonnen. Somit lässt sich nun schon deutlich erkennen, was das Gelände den großen und kleinen Besuchern des neuen Quartiersplatzes künftig bieten wird. „Besonders die großzügige und farbenfrohe Spiel- und Kletterinsel in der Mitte des Platzes sticht heraus“, unterstreicht Sven Wörmer. Auch ein Klettergerät mit Rutsche für die etwas jüngeren Kinder ist schon zu sehen.

An der Tirpitzstraße toben die Kinder seit Ende Oktober 2019 über das neu gestaltete Drachen-Areal. Foto: Jörg Schimmel / FFS

Voraussichtlich noch in diesem Frühling soll man das alles nun selbst ausprobieren können. Bis zur endgültigen Vollendung der Baumaßnahmen und der Einweihung des Spielplatzes werde es jetzt nur noch ein paar Wochen dauern, heißt es aus dem Stadtteilbüro. Bis dahin werden vor Ort noch weitere Spiel- und Sportgeräte errichtet. Es erfolgen die abschließenden Pflasterarbeiten, auch Sitzbänke und Mülleimer werden aufgestellt. Zudem ergänzt eine neue Bepflanzung das Erscheinungsbild.

Zur Eröffnung des neuen Quartiersplatzes ist ein großes Quartiersfest geplant, das allerdings noch nicht terminiert ist. Unterdessen haben die Sterkrader Kinder den neuen Spielplatz an der Tirpitzstraße seit dessen offizieller Eröffnung am 31. Oktober 2019 längst erobert: Drachenfiguren laden hier zum Balancieren ein, ein Drachenhort in der Mitte des Areals bietet allerlei weiteres Spielgerät.