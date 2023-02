Oberhausen: EKO hält auch nach 1. März an Corona-Regeln fest

In einigen Krankenhäusern fallen sie, das EKO in Oberhausen will erstmal an ihnen festhalten: Masken- und Testpflicht. (Symbolbild)

Oberhausen. Am 1. März stehen in Pflegeheimen, Kliniken und Arztpraxen Lockerungen der Corona-Regeln an. Das EKO will Masken- und Testpflicht beibehalten.

Eigentlich sollte die Test- und Maskenpflicht in Gesundheitseinrichtungen zum 1. März gelockert werden. So hatten es die Gesundheitsministerinnen und -minister vereinbart. Das Evangelische Krankenhaus in Oberhausen will aber erst einmal an den Maßnahmen festhalten. Die Gründe: die weiterhin hohen Infektionszahlen und die „zu erwartende Welle nach Karneval“, erklärt das Krankenhaus.

Die Maßnahmen werden daher auch nach dem 1. März noch für zwei Wochen beibehalten, kündigt Dr. Peter Quaschner, Geschäftsführer des EKO, an. Besucherinnen und Besucher müssen sich also weiterhin selbst testen, bevor sie die Klinik an der Virchowstraße betreten, Patientinnen und Patienten werden vor und während des Aufenthalts getestet und es gilt im gesamten Haus eine FFP2-Maskenpflicht. Quaschner: „Wir freuen uns auf den Tag, an dem wir weitere Lockerungen umsetzen können, ohne unsere Patientinnen und Patienten und unsere Mitarbeitenden in Gefahr zu bringen.“

