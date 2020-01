Oberhausen: Einfach mal hineinschnuppern ins Jugendparlament

Oberhausen. Das Jugendparlament lädt zu seiner nächsten Sitzung am 5. Februar ein. Zudem ruft es nochmals zur Teilnahme an der Wahl 2020 auf.

Hier können alle politisch Interessierten einfach mal hineinschnuppern: Das vierte Jugendparlament kommt am Mittwoch, 5. Februar, zu seiner 17. öffentlichen Sitzung im Raum 170 des Rathauses zusammen. Los geht es um 18 Uhr.

In der Sitzung werden den Jugendparlamentariern die Tätigkeiten und Schwerpunkte der „Peer-Beratung Alsbachtal“, eine Beratung von Betroffenen durch Betroffene, vorgestellt. Der Verein für körper- und mehrfachbehinderte Menschen Alsbachtal e.V. ist einer von drei Trägern dieser so genannten „ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung“ in Oberhausen. Menschen mit einer Behinderung oder zum Beispiel auch Angehörige, die mit diesem Thema in ihrem Lebensalltag zu tun haben, können hier auf Augenhöhe passgenaue Unterstützung finden.

Zudem geht es in der Sitzung des Jugendparlaments um das Programm von „Kitev – Kultur im Turm“ in Sachen Freier Universität Oberhausen. Außerdem beschäftigen sich die Jugendlichen mit der Wahl des fünften Jugendparlaments, die ab dem 27. April bis zum 3. Juni 2020 stattfinden wird.

Interessierte Jugendliche können sich unter www.jugendparlament-oberhausen.de informieren und als Kandidatin oder Kandidat registrieren.

Bereits seit 2012 in Oberhausen präsent

Das erste Oberhausener Jugendparlament konstituierte sich am 21. Juni 2012. Im Jahr 2018 wurde das vierte Jugendparlament von den Jugendlichen in Oberhausen gewählt. Es ist die direkt gewählte Interessenvertretung der Kinder und Jugendlichen. Die Wahlperiode beträgt zwei Jahre. Die nächste Wahl ist im Jahr 2020 geplant. Gemeinsam setzen sich die Nachwuchs-Parlamentarier für die Belange der Kinder und Jugendlichen in Oberhausen ein, sie werden kontinuierlich an Vorhaben der Verwaltung beteiligt und starten zudem eigene Aktionen.

Jede weiterführende Schule in Oberhausen kann bei den Wahlen zwei Delegierte ins Jugendparlament entsenden. Ein Vertreter des Jugendparlaments ist Mitglied im Jugendhilfeausschuss, um dort die Interessen des Jugendparlaments zu vertreten. Zudem haben die Vertreter des Jugendparlaments in jedem Ratsausschuss Rederecht. Zwei Mitglieder sind Delegierte im Kinder- und Jugendrat NRW, der landesweiten Interessenvertretung der Kinder und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen.

Mehr Informationen unter www.jugendparlament-oberhausen.de, zudem auch bei Facebook und Instagram („Jugendparlament Oberhausen“).