Oberhausen: Einbrecher versteckt sich unter einem Wohnmobil

Oberhausen. Wer vor der Polizei flieht, kann bei der Wahl eines schnellen Verstecks nicht allzu wählerisch sein. Das hat sich wohl auch dieser Mann gedacht.

Die Polizei Oberhausen ist einem Einbrecher auf die Spur gekommen und hat den Mann zu nächtlicher Stunde an einem ungewöhnlichen Ort ertappt.

Überwachungskameras erfassten den 32-jährigen Mülheimer, als der sich Samstagnacht, 29. April, auf der Hiberniastraße an der Eingangstür eines Einfamilienhauses zu schaffen machte. Schnell waren daraufhin Streifenwagen am Tatort präsent. Die Polizisten konnten den Verdächtigen schon nach einer kurzen Fahndung entdecken – der Mann hatte sich unter einem in der Nähe geparkten Wohnmobil versteckt. Den aufmerksamen Polizisten entging das trotz der Dunkelheit aber nicht. Der Mülheimer konnte gefasst werden.

Der Mann ist bereits mehrfach einschlägig in Erscheinung getreten und hat Eigentums-, aber auch Drogendelikte begangen. Neben Drogen hatte der 32-Jährige an der Hiberniastraße Gegenstände in seinen Taschen, die typischerweise von Einbrechern verwendet werden. Die Polizei nahm den Mülheimer vorläufig fest und brachte ihn ins Gewahrsam.

Fünf Einbrüche in der vergangenen Woche

In der vergangenen Woche sind in Oberhausen insgesamt fünf Wohnungseinbrüche angezeigt worden. In zwei Fällen – an der Duisburger- und Bebelstraße – sind die Einbrecher unerkannt in die Treppenhäuser von Mehrfamilienhäusern gelangt, wo sie Wohnungstüren aufbrachen und die Räume durchsuchten.

In einem der Fälle gelangten die Einbrecher durch ein „auf Kipp“ stehendes Fenster in einen Wintergarten an der Hiberniastraße. In einem weiteren Fall hebelten Kriminelle die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Dienststraße auf.

Die Polizei Oberhausen setzt im Kampf gegen die Wohnungseinbrecher und andere Kriminelle auf die Augen und Ohren der Bürgerinnen und Bürger. Der Appell der Ordnungshüter: „Teilen Sie uns verdächtige Wahrnehmungen sofort per Notruf 110 mit!“

