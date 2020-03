Oberhausen: ein Flohmarkt für alle Fans des Steampunk

Steampunk ist am 15. März in der Zinkfabrik Altenberg angesagt.

Oberhausen. Hier hätte Jules Verne sicherlich jede Menge Spaß – fantastische Maschinen und ebenso fantastische Mode gibt es am 15. März in Oberhausen.

Modisch geprägte Zeitreise in die Dampfmaschinen-Ära: Am Sonntag, 15. März, öffnet von 11 bis 17 Uhr zum 2. Mal der Steampunk-Flohmarkt in der E-Zentrale des LVR-Industriemuseums Zinkfabrik Altenberg.

Dieser besondere Markt richtet sich an alle Liebhaber und Interessierte der wachsenden Szene und bietet von Bastelzubehör, über Bücher, Schmuck und Kleidung, alles, was das Steampunk-Herz höher schlagen lässt. Aber auch Artverwandtes aus den Bereichen Gothic, Vintage, Rollenspiel und Co lässt sich finden, so dass sich sicherlich auch das eine oder andere außergewöhnliche Teil finden lässt.

Jede Menge Kreativität

Nach dem großen Erfolg der ersten Ausgabe in Oberhausen wird der Trödel auch diesmal ein Treffpunkt für die Steampunk-Szene und Besucher. Steampunk – das ist Science-Fiction aus der Vergangenheit: Moderne Technik mit der Ästhetik des Jugendstils und der Industrialisierung, eine Prise Fantastik und jede Menge Kreativität.

Alles dreht sich um die Frage des „Was wäre, wenn…?“ Was wäre, wenn die Welt nicht mit Elektrizität, sondern mit Dampfkraft funktionieren würde? Passend dazu kleiden sich die Szenemitglieder in historisierender Kleidung, die an das 19. Jahrhundert angelehnt ist oder bauen Maschinen, die aussehen, als ob sie Jules Vernes Geschichten entsprungen wären. Gerade im Ruhrgebiet finden sich zahlreiche Anhänger. Das mag nicht zuletzt an der allgegenwärtigen Industriekultur liegen, die für viele Steampunks direkte Inspirationsquelle ist.