Oberhausen. Drogenkonsum am Steuer – Tatorte: die Danziger Straße und die Straße Dümpterkamp. In beiden Fällen verlaufen Drogentests positiv.

Oberhausen: Drogen am Steuer – Polizei stoppt Fahrer

Im Zuge von Verkehrskontrollen am Wochenende hat die Oberhausener Polizei bei zwei Autofahrern Drogenkonsum festgestellt. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt, Blutproben wurden entnommen und Anzeigen erstattet.

Einen Autofahrer (36) hielt eine Polizeistreife am Sonntag, 19. Januar, gegen 6.30 Uhr auf der Danziger Straße an. Der Fahrer wurde nach einem eventuellen Drogenkonsum gefragt. Sein lockerer Kommentar lautete: „Ich habe vor mehreren Jahren Cannabis geraucht.“ Ein Drogentest verlief dann allerdings positiv auf Kokain.

Marihuana im Auto gefunden

Am Samstag, 18. Januar, gegen 7 Uhr hielt eine Polizeistreife auf der Straße Dümpterkamp einen Mann (25) an. Dieser beachtete die Anhaltezeichen der Polizei zunächst nicht. Nachdem der Streifenwagen weiter mit deutlich sichtbaren Anhaltezeichen hinterherfuhr, hielt er schließlich an. Der Mann war sichtlich nervös und zeigte ungewöhnliche Körperreaktionen. Auf Nachfrage gab er an, er hätte vor einem Monat einen Joint geraucht. Ein anschließend durchgeführter Test verlief positiv auf Cannabis. Im Fahrzeug wurde eine kleinere Menge Marihuana gefunden.