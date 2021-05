Das DRK ist nun in Buschhausen präsent: v.l. Martin Götzke, Leiter Aktive Dienste, mit Erste-Hilfe-Ausbilder Heinz-Jürgen Bido vor der ehemaligen Jugendkirche.

Rotes Kreuz Oberhausen: DRK-Kurse künftig in der Ex-Jugendkirche Tabgha

Oberhausen. Ab sofort zieht das DRK mit seinen Erste-Hilfe-Kursen nach Oberhausen-Buschhausen um – an einen ganz besonderen Ort an der dortigen Fichtestraße.

Damit Erste-Hilfe-Kurse auch in der Corona-Pandemie durchgeführt werden können, müssen zahlreiche Hygiene- und Schutzmaßnahmen erfüllt werden. Das DRK Oberhausen hat sich aus diesem Grund auf die Suche nach einem größeren Schulungsraum gemacht, der genug Platz für die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer sowie die praktischen Übungen bietet.

Die Wahl des neuen Standortes fiel auf die ehemalige Jugendkirche Tabgha an der Fichtestraße 17 in Oberhausen-Buschhausen. Ab sofort finden dort alle Erste-Hilfe-Bildungsangebote des Roten Kreuzes in Oberhausen statt.

Dank an die katholische Kirche

„Wir bedanken uns herzlich bei der katholischen Kirche für die Unterstützung“, so Martin Götzke, Leiter Aktive Dienste. „Durch den Standortwechsel möchten wir auch den Anfragen unserer Kunden gerecht werden. In den neuen Räumen kann unter Einhaltung der Abstandsregeln die volle Teilnehmerzahl, die von der Berufsgenossenschaft vorgegeben wird, umgesetzt werden.“

Bei Fragen zum Kursangebot ist das DRK unter 0208 8590056 zu erreichen. Anmeldungen zu Erste-Hilfe-Kursen sind unter www.drk-ob.de/erste-hilfe möglich.

