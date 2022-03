Oberhausen: Drei Kurzfilme zeigen die Arbeit der Zukunft

Kleines, feines Lichtspielhaus: Das Kino im Walzenlager an der Hansastraße zeigt bis zum 8. März drei Kurzfilme über die Zukunft der Arbeit.

Oberhausen. Gerechtigkeit, Selbstverwirklichung und Identität: Zum Medienkunstfestival „Futur 21“ startet in Oberhausen eine Filmreihe im Walzenlagerkino.

Das Medienkunstfestival „Futur 21 - Kunst, Industrie, Kultur“ bewegt auch den Projektor hinter dem Oberhausener Hauptbahnhof. In Kooperation mit den Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen zeigen das LVR-Industriemuseum Zinkfabrik Altenberg und das Kino im Walzenlager eine interessante Auswahl von passenden Kurzfilmen.

Von Donnerstag, 3. März, bis Dienstag, 8. März, laufen knappe Filmkunstwerke, die sich mit der Zukunft der Arbeit auseinandersetzen. „Dabei streifen die Filme auf unterschiedliche Weise Fragen von Gerechtigkeit, Selbstverwirklichung und Identität“, erklärt Burkhard Zeppenfeld aus dem LVR-Industriemuseum.

Kurzfilm „Proll!“ zeigt den einsamen Kampf gegen niedrige Löhne

Was wird gezeigt? Der Kurzfilm „Proll!“ von Regisseur Adrian Figueroa erzählt die Geschichten von Cornelia, Juri und Murat. Die Filmfiguren arbeiten als Klick-Arbeiterin, als freier Paketlieferant und als Arbeiter in einer Kartonfabrik. Es verbindet sie ausschließlich der niedrige Lohn. Solidarität? Fehlanzeige! Denn alle kämpfen für sich allein.

Der zweite Kurzfilm „Cutting Edges“ der Filmemacherin Céline Berger taucht in die Architektur von sogenannten Co-Working-Spaces, also Bürogemeinschaften, und in die Welt von Start-up-Gründern ein. „Visionen, Prozesse, Möbelstücke, Glaubenssysteme; alles wird durcheinandergewirbelt. Der Start-up-Traum gerät ins Wanken“, beschreiben die Macher den knapp 15 Minuten langen Streifen.

Rainer Komers „Ruhrurbia“ verbindet Museum und Zukunftslandschaft

Schließlich setzt „Ruhrurbia“ von Regisseur Rainer Komers ganz greifbar in der Heimat an. Der bekannte Dokumentarfilmer zeichnet die Choreografie einer nachindustriellen Region. Dazu heißt es: „Sie ist gleichzeitig ihr eigenes Museum und Zukunftslandschaft, ihr Abendland und Morgenland.“

Die Kurzfilme zur Zukunft der Arbeit laufen bis zum 8. März täglich, allerdings nicht am Samstag. Los geht es jeweils um 18 Uhr. Das Zentrum Altenberg liegt mit seinem Kino im Walzenlager an der Hansastraße 20. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist auf der Internetseite www.walzenlagerkino-ob.de allerdings erforderlich. Es gelten die gültigen Corona-Schutzbestimmungen.

