Polizei Oberhausen: Drei brennende Autos in einer Nacht

Oberhausen. Polizei- und Feuerwehreinsätze in Klosterhardt und Lirich: Dort brannten insgesamt drei Autos. Brandstiftung wird vermutet.

Drei brennende Autos in einer Nacht – die Polizei Oberhausen hat intensive Ermittlungen aufgenommen.

Am Montag, 10. Mai, gegen 22.30 Uhr, hat eine Zeugin die Polizei über ein brennendes Fahrzeug in Oberhausen-Klosterhardt informiert. Ein grauer Opel Tigra brannte dort am Ginsterweg. Die Feuerwehr wurde ebenfalls von Zeugen verständigt und löschte den Brand.

Polizisten löschten zuerst – Feuerwehr schnell vor Ort

Wenige Stunden später, am Dienstag, 11. Mai, gegen drei Uhr früh haben dann Zeugen die Polizei über zwei brennende Autos an der Niebuhrstraße in Lirich informiert. Eine Streifenwagenbesatzung startete vor Ort erste Löschmaßnahmen. Ein schwarzer Audi A3 und ein weißer Renault Megane brannten mit offenen Flammen. Schnell traf die Feuerwehr ein und löschte die Brände endgültig.

Kommissariat 11 sucht dringend Zeugen

Das Kommissariat 11 der Polizei Oberhausen ermittelt nun wegen Brandstiftung und sucht dringend Zeugen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

