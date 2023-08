Oberhausen: Disney-Laden feiert Halloween mit Special Guests

Oberhausen. Zu Halloween hat Yvonne Piezonka zwei dunkle Gestalten in ihr Geschäft Fantasio eingeladen. Kundinnen und Kunden können Fotos machen.

In Oberhausen-Lirich wird es schon einen Tag vor Halloween unheimlich. Am 30. Oktober warten dort zum Anbruch der Dunkelheit zwei dunkle Gestalten auf „Frischfleisch“: Batman und Wednesday von der Addams Family. Eingeladen hat sie Yvonne Piezonka, die an der Wilmsstraße 64 Disney-Artikel verkauft.

Passend zum gruseligsten Tag des Jahres möchte Yvonne Piezonka ihren Kundinnen und Kunden etwas Besonderes bieten. Mit Nebel, Spinnweben und schaurigen Naschereien lädt sie von 18.30 bis 20 Uhr in ihren Laden Fantasio ein. Mit ihren „Special Guests“ Batman und Wednesday dürfen Kinder und Erwachsene Fotos machen.

Im Disney-Laden in Oberhausen gibt es „ausgefallene Sachen“

Disney begeistert nicht nur die Kleinsten in Oberhausen. Yvonne Piezonka erinnert sich zum Beispiel an eine Kundin Ende 80, die „ein Riesenfan von die Schöne und das Biest“ ist. Auch andere ältere Disney- und Marvel-Begeisterte kommen gezielt in das kleine Geschäft nach Oberhausen-Lirich. „Ich achte schon darauf, dass es ausgefallene Sachen gibt, die man nicht überall bekommt“, verrät die Inhaberin. Das sind zum Beispiel kleine Figuren von Bullyland oder ein E.T. mit leuchtendem Finger, der in seiner Originalstimme „nach Hause telefonieren“ will.

Schon zur Eröffnung von Fantasio am 1. Juni 2023 waren besondere Gäste mit dabei: Elsas Schwester Anna und Spiderman. An Halloween geht es nun direkt weiter mit Aktionen für die Kundinnen und Kunden. Für Weihnachten hat Yvonne Piezonka auch schon Ideen. Wichtig ist ihr: Der Besuch ihres Ladens „soll schon ein Erlebnis sein“.

Geöffnet hat Fantasio an der Wilmsstraße 64 in Oberhausen montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 14 Uhr. Es gibt auch einen Online-Shop: https://fantasio-yp.com/.

