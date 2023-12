Oberhausen diskutiert über die große Macht der Medien

Die Zeitungen der WAZ und NRZ in Oberhausen werden im Laufe der Nacht in der Druckerei der Funke-Mediengruppe in Hagen gedruckt. Immer wichtiger werden für die Verlage aber die journalistischen Artikel im Internet.

Oberhausen Gleich zum Auftakt im neuen Jahr hat sich der Oberhausener Debattierclub ein großes Thema vorgenommen: Es geht um die Macht der Medien.

Noch gibt es Plätze bei einer Diskussionsveranstaltung, die ein interessantes Thema in diesen wirren Zeiten aufgreift. Am Freitag, 12. Januar 2024, lädt der Debattierclub des Oberhausener Stadtdekanats der Katholischen Kirche ab 18.30 Uhr zum offenen Gespräch über „Macht und Verantwortung der Medien“ ein.

Die Teilnahme an der Veranstaltung im Klosterladen an der Ramgestr. 4 in Oberhausen-Sterkrade ist wie immer kostenlos, man muss sich allerdings anmelden unter stadtdekanat.oberhausen@gmx.de.

Diskutieren über die Rolle der Medien im Internetzeitalter werden mit Moderator Thomas Gäng und den Zuhörern Jörg Vorholt, der frühere Redaktionsleiter des Oberhausener Wochenanzeigers, und der langjährige Leiter der WAZ-Redaktion Oberhausen, Peter Szymaniak. Im Jahre 2023 hat der Debattierclub gleich mehrere gleichermaßen populäre wie heikle Themen aufgegriffen: Scheitert die Integration an der Sprache? Muss Zuwanderung stärker begrenzt werden? Darf man über Abtreibungsmethoden als Arzt informieren? Muss der Bundestag nicht verkleinert werden?

Ins Leben gerufen hat den Debattierclub in Oberhausen im Frühjahr 2022 Thomas Gäng, der die Veranstaltung regelmäßig leitet: Er ist Katholikenratsvorsitzender, Christdemokrat, Ex-Ratsherr und Sparkassen-Vorstand. Er hat wie viele andere beobachtet, dass sich die Gesellschaft immer stärker polarisiert, dass sich Bürger untereinander immer weniger zuhören, wenn sie anderer Meinung sind. Dagegen will er mit dem Debattierclub ein Zeichen setzen.

Thomas Gäng im Debattierclub im Juni 2023 mit der Gleichstellungsbeauftragten Britta Costecki und Marc Hoff von der FDP. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Am 12. Januar 2024, beim „Medien“-Debattierclub, geht es nach Ansicht von Gäng genau um dieses stark polarisierte Meinungsspektrum und die Aufgabe von Medien in diesen verunsichernden Krisenzeiten. „In einer solchen Situation haben die Medien eine besondere Verantwortung, aber auch Macht. Sie können mit sachlichen und erklärenden Informationen zur Befriedung beitragen“, schreibt Gäng in seiner Einladung. „Es besteht aber auch die Gefahr, dass Journalisten ihre Macht missbrauchen und versuchen, gesellschaftliche Stimmungen zu beeinflussen. Und dies gilt nicht nur für die überregional tätigen Medien, sondern trifft zum Beispiel auch auf die lokale Pressearbeit zu.“

Spannende Thesen also, über die sich munter reden, ja streiten lässt. Der Debattierclub wird den Diskussionen etwa anderthalb bis zwei Stunden einräumen. Jeder Bürger, jede Bürgerin ist nach einer Anmeldung unter der Mail-Adresse stadtdekanat.oberhausen@gmx.de herzlich willkommen, solange es Plätze im Klosterladen gibt.

