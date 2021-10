Oberhausen: Digitaler Stadtplan zeigt Kindern spannende Orte

Oberhausen. Mit dem Handy die Stadt besser kennenlernen – der digitale Kinderstadtplan zeigt Mädchen und Jungen den Weg zu interessanten Oberhausener Orten.

Erstmals gibt es jetzt einen digitalen Stadtplan für Kinder. So können sich Mädchen und Jungen sowie ihre Eltern schnell und einfach zum Beispiel über ein Smartphone zum nächsten interessanten Punkt navigieren lassen.

Wo kann ich in der Freizeit spielen? Was gibt es in dem Stadtteil zu entdecken und welche interessanten Angebote gibt es in der Nähe? Viele Kinder stellen sich täglich diese Fragen. Oft verbringen Kinder Ihre Freizeit an den bereits bekannten Plätzen in der direkten Umgebung ihres Wohnortes oder gehen nur selten raus. Dabei hat Oberhausen für die kleinsten Bürgerinnen und Bürger der Stadt einiges zu bieten. Skateranlagen, Bolzplätze, Jugendzentren und vieles mehr warten darauf, von den Kindern entdeckt zu werden.

André Decker aus dem Stadtteilbüro „Brückenschlag“ und Ralf Langnese von der Ruhrwerkstatt haben sich intensiv mit der Frage beschäftigt, wie Kinder sicher und unkompliziert bei der Erforschung ihrer Umgebung unterstützt werden können. Nun liegt das Ergebnis dieser Arbeit vor – ein digitaler Kinderstadtplan, der im Zuge des Stadterneuerungsprozesses „Sozialer Zusammenhalt Oberhausen Brückenschlag“ entstanden ist.

Den Bewegungsradius vergrößern

Der Stadtplan sei speziell für die Bedürfnisse von Kindern entwickelt worden, unterstreichen die Initiatoren. Er helfe den Kindern, den eigenen Bewegungsradius zu vergrößern und die für sie interessanten Orte zu erkunden. Dazu gehören Sportstätten ebenso wie Spielplätze und informelle Treffpunkte – auch solche, die für Erwachsene auf den ersten Blick nicht ersichtlich sind.

Der digitale Kinderstadtplan ist kostenlos und nach Angaben der Initiatoren kindgerecht gestaltet. „Der Kinderstadtplan soll die Neugier auf die eigene Stadt wecken“, erklärt André Decker. Zu Beginn sind der Innenstadtbereich sowie das nähere Umfeld erfasst. Jeden Monat werden neue Veranstaltungshinweise für Familien auf den Seiten des Kinderstadtplans veröffentlicht. Später soll es auch an den Oberhausener Grundschulen eine kleine Einführung dazu geben.

In Kooperation mit dem Kinderbüro

Das Projekt wurde vom Stadtteilbüro „Brückenschlag“ in Kooperation mit dem Kinderbüro der Stadt und freiwilligen Helferinnen und Helfern umgesetzt. Die Programmierung der Internetseite erfolgte durch die Firma Pixelstark. Der Plan ist online ab sofort abrufbar unter: www.kinderstadtplan-oberhausen.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen