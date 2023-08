Oberhausen: Diese Lehrstellen sind noch im Angebot

Oberhausen. Rein rechnerisch müsste in Oberhausen in diesem Jahr fast jeder Bewerber auch einen Ausbildungsplatz finden. Warum genau dies aber nicht klappt.

Am 1. August startet in den meisten Betrieben das neue Ausbildungsjahr. Doch selbst das Rathaus sucht noch immer händeringend Auszubildende – und in vielen anderen Branchen sieht es ähnlich aus. Die Agentur für Arbeit hat soeben die Zahlen für den Juli 2023 auf den Tisch gelegt: Danach dürften in diesem Jahr in Oberhausen – zumindest rein rechnerisch – lediglich drei Bewerberinnen und Bewerber leer ausgehen.

Denn genau 489 (-16 oder -3,2 Prozent zum Vorjahr) jungen Leuten, die im Juli 2023 noch eine Lehrstelle in Oberhausen suchten, standen zeitgleich 486 (-6 oder -1,2 Prozent zum Vorjahr) freie Ausbildungsplätze zur Verfügung. Woran also hapert es?

Die erste Tendenz: Es gibt immer weniger Auszubildende. „Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 2022 meldeten sich 1423 Bewerberinnen und Bewerber für Berufsausbildungsstellen, 29 oder zwei Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum“, erläutert Jürgen Koch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Oberhausen. Doch auch die in unserer Stadt angebotenen Ausbildungsplätze schrumpfen: Im gleichen Zeitraum sind insgesamt 1214 freie Ausbildungsstellen gemeldet worden. „Das waren 58 weniger als im Vorjahreszeitraum“ (-4,6 Prozent).

Künftige Auszubildende sollten sich einfach mal auf etwas Neues einlassen

Aktuell stehen also noch 489 Bewerbern eben jenen 486 unbesetzten Ausbildungsstellen gegenüber. Wieso aber finden beide Seiten dann nicht auch zusammen? Nach Ansicht von Arbeitsmarktexperten hapert es oft daran, dass viele Auszubildende eine ganz konkrete Vorstellung von ihrem künftigen Ausbildungsplatz im Kopf haben. Sie raten deshalb: Einfach mal auf etwas Neues einlassen und auch dem vielleicht auf der Wunschliste eben nicht ganz oben stehenden Beruf eine Chance geben.

Für alle, die genau dies jetzt noch versuchen möchten, hat die Agentur für Arbeit diese Stellen im Angebot:

Verkäufer/Verkäuferin (65 freie Plätze)

Kaufmann/-frau im Einzelhandel (40 freie Plätze)

Fachverkäufer/in – Lebensmittelhandwerk – Bäckerei (27)

Anlagenmechaniker/in – Sanitär-/Heizung- und Klimatechnik (24)

Kaufmann/-frau – Büromanagement (24)

Handelsfachwirt/in – Ausbildung (16)

Medizinische/r Fachangestellte/r (12)

Elektroniker/in – Energie-/Gebäudetechnik (10)

Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r (10)

Dachdecker/in (9)

Kontakt zur Berufsberatung: https://web.arbeitsagentur.de/portal/kontakt/de/terminvereinbarung/berufsberatung. Die telefonische Anmeldung zu einem Beratungsgespräch ist Montag bis Freitag, 8 - 18 Uhr, im Servicecenter unter 0800 4 555500 (gebührenfrei) möglich. Eine Kontaktaufnahme ist auch per Mail möglich an: oberhausen.berufsberatung@arbeitsagentur.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen