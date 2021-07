Oberhausen: Diese Corona-Regeln gelten ab dem 20. Juli

Ab dem 20. Juli 2021 gilt in Oberhausen auch in Warteschlangen im Freien wieder eine Maskenpflicht (Symbolbild aus dem April).

Oberhausen. Ab dem 20. Juli gilt in Oberhausen die Inzidenzstufe 1. Damit tritt auch die Maskenpflicht teils wieder in Kraft. Hier die wichtigsten Regeln.

Die Corona-Zahlen steigen weiter. Die 7-Tage-Inzidenz in Oberhausen liegt am Sonntag, 18. Juli 2021, bei 14,2. Damit liegt die Stadt am achten Tag in Folge über einer Inzidenz von 10. Das NRW-Gesundheitsministerium weist darauf hin, dass in einem solchen Fall am übernächsten Tag automatisch schärfere Regeln in Kraft treten. Für Oberhausen bedeutet dies: Ab Dienstag, 20. Juli, gilt die Inzidenzstufe 1. Diese Regelungen gelten dann.

Es gibt zwar keine generelle Maskenpflicht im Freien. Ausnahmen gelten aber bereits für Warteschlangen sowie direkt an Verkaufsständen, Kassenbereichen und ähnlichen Dienstleistungsschaltern und bei Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern (außer am festen Sitz- oder Stehplatz). Zudem kann die Behörde für bestimmte Orte im Freien eine Verordnung zum Tragen der Maske erlassen. An festen Sitzplätzen in Bibliotheken und Hochschulbibliotheken darf die Maske abgenommen werden.

Negativer Coronatest erforderlich

Angehörige aus fünf Haushalten können sich ohne weitere Einschränkungen im öffentlichen Raum treffen. Ebenfalls möglich sind Treffen von bis zu 100 Personen aus beliebig vielen Haushalten, das aber nur mit aktuellem negativen Coronatest.

Für außerschulische Bildungsangebote gilt: Teilnehmer dürfen am festen Sitzplatz bei ausreichender Belüftung ihre Maske abnehmen. Sofern auch die NRW-weite Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 liegt, ist in Innenräumen ein negativer Corona-Test nicht notwendig. Für Musikunterricht mit Gesang und Blasinstrumenten gelten gesonderte Auflagen. Am festen Sitzplatz darf die Maske - bei ausreichender Belüftung - abgelegt werden.

Sitzplätze im Schachbrettmuster in Theater und Kino

Es ist Ferienzeit, damit gelten ab dem 20. Juli bei der Kinder- und Jugendarbeit nun wieder: Bei Treffen in Innenräumen dürfen bis zu 30 Personen teilnehmen, außen bis zu 50 – jeweils ohne Altersbegrenzung und ohne Coronatest.

Auswirkungen gibt es auch für kulturelle Veranstaltungen. Damit diese überhaupt stattfinden können, sind Voraussetzungen: ein fester Sitzplan und ein negatives Testergebnis der Zuschauerinnen und Zuschauer. Das NRW-Gesundheitsministerium spricht in seinen Vorgaben von einer Sitzordnung im „Schachbrettmuster“, also versetzt. Alle Kulturangebote, die in einem Gebäude stattfinden, obliegen einer Höchstzahl an 1000 Gästen. Dazu zählen Konzerte, Theater, Opern und Kinos.

