Oberhausen: Deshalb werden die Mülltonnen früher abgeholt

Oberhausen. Ab Mittwoch sollten Oberhausener früher ihre Tonnen an die Straße stellen. Die Müllwerker beginnen bereits um sechs Uhr. Der Grund ist einfach.

Ab Mittwoch, 14. Juni, sollten Oberhausenerinnen und Oberhausener ihre Mülltonnen früher an die Straße stellen. Denn die Müllwerker beginnen bis zum 30. Juni 2023 eher mit ihrer Arbeit. Wie die Wirtschaftsbetriebe Oberhausen mitteilen, kommt die Müllabfuhr in diesem Zeitraum bereits ab sechs Uhr.

Der Grund ist einfach: Die WBO reagiert damit auf die Hitze in den kommenden Wochen. In dieser Woche sind beispielsweise in Oberhausen bis zu 30 Grad prognostiziert. Möglicherweise wird die frühere Abholzeit beibehalten, wenn die Temperaturen so hoch bleiben.

Die WBO bittet alle Bürgerinnen und Bürger, die Tonnen rechtzeitig rauszustellen. Dies könne auch schon am Abend vorher erfolgen.

