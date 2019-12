Oberhausen: Der M-Punkt ist neuer Treffpunkt für Osterfeld

Die katholische Pfarrei St. Pankratius eröffnet am Samstag, 7. Dezember, an der Nürnberger Straße 6 in Osterfeld einen „M-Punkt“. „M“ steht dabei für Meeting, also geht es hier um einen Treffpunkt für alle Menschen aus der Pfarrei, ja aus ganz Osterfeld. In direkter Nähe der St.-Pankratius-Kirche erkennen Passanten schon jetzt die in Grün gehaltene Schrift an den gläsernen Außenflächen der Treffpunkt-Räume. „Viele Leute fragen bereits nach, worum es hier geht“, sagt Propst Christoph Wichmann.

Der Innovationsfonds des Bistums Essen hat dieses Zukunftsprojekt mit 30.000 Euro unterstützt. Kernstück ist eine große Empfangstheke, direkt am Eingang. Ein 15-köpfiges Team aus Ehrenamtlichen hat sich bereit erklärt, hier kontinuierlich mit Hauptamtlichen präsent zu sein und für Auskünfte und Informationen zur Verfügung zu stehen. Der neue „M-Punkt“ soll zu einem Willkommensort werden, an dem Bürgerinnen und Bürger miteinander in Kontakt kommen. „Eine Anlaufstelle für alle Suchenenden mit ihren Fragen“, beschreibt Propst Wichmann das Projekt.

Infos zu Konzerten und Lesungen

Willkommen im „M-Punkt“: v.l. Propst Christoph Wichmann, Brigitte Karkowski und Melanie van Kampen hoffen auf rege Resonanz. Foto: Christoph Wojtyczka / FFS

Neben den Ehrenamtlichen werden hier jeweils Freitagsmorgens Mitglieder des Pastoralteams präsent sein, um in seelsorgerischen Fragen Antworten und Rat zu geben. Hier soll es zum Beispiel auch Informationsmaterial zu Konzerten, Lesungen und kulturellen Angeboten in Osterfeld und ganz Oberhausen geben, ebenso ist an eine Kinderspielecke gedacht – übrigens mit einem schmucken Spielteppich mit detailreichem Ruhrgebiets-Design.

Der neue „M-Punkt“ soll auch das Pfarrbüro entlasten und die Pfarrei auf sympathische Weise nach außen hin öffnen. Die Ehrenamtlichen, die sich hier engagieren, haben sogar zusammen mit den Hauptamtlichen an einem Workshop zu Willkommenskultur und Gastfreundlichkeit teilgenommen – die Projekt-Initiatoren wollen also von vornherein für eine wirklich positive Empfangs-Atmosphäre sorgen.

Eröffnung am 7. Dezember

Oberhausen Der M-Punkt – die Öffnungszeiten Der M-Punkt, der neue Willkommensort der Pfarrei an der Nürnberger Straße 6, hat zu folgenden Zeiten geöffnet: montags von 17 bis 19 Uhr, donnerstags von 10 bis 12 sowie von 15 bis 17 Uhr, freitags und samstags von 10 bis 12 Uhr, sonntags von 12 bis 14 Uhr. An jedem Freitagmorgen sind Mitglieder aus dem Pastoralteam als Ansprechpartner vor Ort im M-Punkt, falls Besucher ein seelsorgliches Gespräch suchen oder gezielte Anliegen haben.

Zur Eröffnung am Samstag, 7. Dezember, um 11 Uhr, sind alle Interessierten eingeladen. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen für den kommenden Sommer auch noch nach außen hin gelegene Sitzgelegenheiten geschaffen werden, so dass man sich dann im wahrsten Sinne des Wortes im Schatten von St. Pankratius versammeln kann; zudem steht ein Raum für Arbeitsgruppen und Seminare zur Verfügung.

Propst Christoph Wichmann sagt mit Blick auf manch schmerzhafte Einschnitte im Zuge des Pfarreientwicklungsprozesses (PEP): „Wir wollen mit unserem M-Punkt-Projekt zeigen, dass es nicht nur um Einsparungen und Streichungen gehen kann, sondern dass wir auf zeitgemäße Weise neue Angebote schaffen wollen.“ Dazu zählt übrigens ebenso die sehr übersichtlich und attraktiv gestaltete Internetseite der Pfarrei, die auf aktuelle und anschauliche Weise auf zentrale Ereignisse im Pfarreileben hinweist. Dort wird natürlich auch der „M-Punkt“ vorgestellt.