Oberhausen: Der „Kulturrucksack“ für die Ferien ist gepackt

Oberhausen. Kinder, die in den Ferien in Oberhausen bleiben, aufgepasst: Der „Kulturrucksack“ bietet tolle, kostenlose Workshops an. Die Anmeldung läuft.

Der „Kulturrucksack“ des städtischen Kulturbüros bietet in den Herbstferien Workshops für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 14 Jahren an. Da die Angebote vom Land NRW gefördert werden, sind sie für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos. Hier eine Übersicht.

Unter der professionellen Anleitung von Ingo Stanelle können Kinder und Jugendliche vom 4. bis zum 7. Oktober im Falkentreff an der Richard-Dehmel-Straße 38 lernen, wie man eine japanische Schreinerkiste mit „Zauberdeckel“ baut. Dabei können sie sich an den verschiedensten Designmöglichkeiten ausprobieren und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Am Ende können die Kisten durch ein Foto, das in das Holz gebrannt wird, noch mit einer ganz persönlichen Note versehen werden. Eine Anmeldung zum Workshop „Handgemachte japanische Schreinerkiste aus Vollholz“ ist telefonisch unter 0208 602252 oder per Mail an falkentreff@web.de möglich.

Aus alten Kleidern entstehen schicke Designerstücke

Vom 4. bis 11. Oktober heißt es dagegen „Aus Alt mach Neu: Upcycling an der Nähmaschine“. Ina Vahitova beschäftigt sich im Jugendzentrum „Place 2 be“ an der Lothringer Straße 20 mit den Teilnehmenden ganz praktisch mit nachhaltigen Lebensweisen, indem sie ausrangierte Kleidung mit der Nähmaschine in neue, einzigartige Designerstücke verwandelt. Anmeldung per Mail an: naehworkshop-mit-ina@web.de

„UPCYCLE ME! Wie aus alter Kleidung Neues entstehen kann“ zeigt aber auch Stella Höffken-Juliano im Atelier Wunder an der Wunderstraße 1 vom 5. bis zum 7. Oktober: Hier lernen die Kinder und Jugendlichen durch gemeinsames Begutachten ihrer alten Kleidungsstücke ebenfalls, wie sie diese in etwas Neues und Einzigartiges verwandeln können. Anmeldung per Mail an: info@atelierwunder.de

Vom 10. bis 14. Oktober steht „Kubanische Cajintos – sechseckige Trommeln selbst gebaut“ mit Ingo Stanelle im Falkentreff (Richard-Dehmel-Straße 38) auf dem Programm. Cajintos sind Sechsecktrommeln aus Kuba mit einem einzigartigen Klang. Diese werden im Workshop in Handarbeit gefertigt und gestaltet. Anmeldung telefonisch unter 0208 602252 oder per Mail an falkentreff@web.de

