Oberhausen: Den Klimawandel von einem Schiff aus beobachten

Oberhausen. Satelliten im All befassen sich mit dem Klimawandel. Die Ergebnisse zeigt ein spezielles Ausstellungsschiff, das in Oberhausen vor Anker geht.

Zu einer Entdeckungstour durch den Kosmos lädt das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft ein. Vom 21. bis 24. Juli geht es im Kaisergarten vor Anker und rückt den Klimawandel in den Fokus.

Der Startschuss für die Fahrt des Schiffes, das den Besuchern das Weltall näher bringen will, fällt am 9. Mai in Berlin. Von dort aus steuert es über 30 kleinere und größere Städte an. Dazu gehört auch Oberhausen.

Die Gäste können virtuell zum benachbarten Sonnensystem Alpha Centauri fliegen oder auf fernen Monden nach außerirdischem Leben suchen. Außerdem erfahren sie, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Teleskopen weit ins All schauen und beispielsweise Sternenexplosionen untersuchen.

Sternenstaub vor der eigenen Haustür suchen

Faszinierende Bilder aus dem Universum bot die Ausstellung im Oberhausener Gasometer. Foto: Foto: © Tom Thöne / WAZ

Eine Reihe von Exponaten richten den Blick auf die Erde und befassen sich etwa mit Satelliten, die Veränderungen durch den Klimawandel auf unserem Planeten beobachten. Auch kulturelle und historische Unterschiede in den Vorstellungen der Menschen vom Universum sind Thema der Ausstellung. Darüber hinaus lernen die Besucher, wie sie selbst etwas zur Forschung beitragen können, etwa indem sie Sternenstaub vor der eigenen Haustüre suchen.

Die insgesamt 30 Exponate zeigen, wie sich unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen von der Astrophysik bis zur Kunstgeschichte mit dem Weltraum beschäftigen.

Die MS Wissenschaft tourt im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung durch Deutschland. Die Ausstellung wird für Besucherinnen und Besucher ab zwölf Jahren empfohlen. Sie ist an den vier Tagen jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite ms-wissenschaft.de/besuch/tour-2023/

