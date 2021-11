Oberhausen: David Janzen gewinnt Kunstwettbewerb City Arts

Oberhausen. Oberhausener David Janzen gewinnt den vom Weiterbildungsinstitut WbI zum vierten Mal ausgelobten Kunstwettbewerb City Arts.

Mit einer kleinen Feier im Restaurant Le Baron wurden jetzt die Preisträger des vom Weiterbildungsinstitut WbI zum vierten Mal ausgelobten Wettbewerbs Oberhausen City Arts 2021 geehrt. Der erste Preis, dotiert mit 1000 Euro, geht an den Oberhausener David Janzen. Mit den von ihm eingereichten kinetischen Objekten aus Fundstücken der Industriekultur des Ruhrgebiets hat er die Jury unter Vorsitz von Dr. Christine Vogt, Direktorin der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen, überzeugt.

Den zweiten Platz belegt Jan Kromarek aus Mülheim, dessen Arbeiten auf alten Bodendielen in Mischtechnik ausgeführt sind und sich mit dem Verhältnis von Mensch und Natur auseinandersetzen. Den dritten Platz teilen sich Gabriele Fengels, deren Werke das Wort zum Gegenstand visueller Gedichte machen, und Klaus Jost mit fotografischen Makro-Mikroprojekten. Beide leben in Oberhausen.

Gemeinschaftsausstellungen werden nachgeholt

Oberbürgermeister Daniel Schranz gratulierte der Preisträgerin und den Preisträgern und thematisierte die schwierige Situation von Kunst- und Kulturschaffenden seit Beginn der Pandemie. Schranz dankte dem WbI für das vorbildliche Engagement für den Standort Innenstadt durch kulturelle Angebote. Eindringlich appellierte er an die kleine Schar geladener Gäste, die alle entsprechend der 2G-Regel an der Preisverleihung teilnahmen, so bald wie möglich eine Booster-Impfung in Anspruch zu nehmen und bei Freunden und Bekannten dafür zu werben, sich impfen zu lassen.

WbI Geschäftsführer Peter Urselmann versprach, sobald es Corona wieder gestatte, die den Preisträgern zustehende Gemeinschaftsausstellung in den Räumen des WbI auszurichten. Auch die für die Preisträger 2019 noch ausstehende Ausstellung werde auf jeden Fall nachgeholt. Für den musikalischen Hintergrund der Feierstunde sorgte Pianist Rainer Lipski.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen