Oberhausen: Das Nadelöhr auf der A3 ist gegen 17 Uhr beendet

Oberhausen. Das Nadelöhr auf der A3 bei Oberhausen-Lirich soll noch am heutigen Donnerstag beendet sein. Das sagt Straßen.NRW auf Anfrage unserer Redaktion.

Gute Nachrichten von der Autobahn 3: Gegen 17 Uhr an diesem Donnerstagnachmittag soll der Engpass durch die kurzfristig nötig gewordenen Brückenarbeiten bei Oberhausen-Lirich verschwunden sein.

Zwei der vier Spuren waren am Mittwochmittag kurzfristig gesperrt worden, um die Fahrbahnübergänge an der A3-Kanalbrücke in Richtung Arnheim / Hannover zu reparieren. Diese Reparatur kann laut Straßen.NRW nun bereits am Donnerstagnachmittag beendet werden. Nach dem Abräumen der Baustellen-Beschilderung soll es also ab ca. 17 Uhr wieder auf allen vier Brückenfahrspuren heißen: freie Fahrt.