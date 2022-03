Oberhausen: Darum gibt es bald grünes Bier auf Burg Vondern

Prost, Mahlzeit! Normales Guinness kann doch jeder. Darum serviert der Biergarten "Irish Rover" zum St. Patrick's Day in Oberhausen das Bier mit einer ungewöhnlichen Farbe.

Zuhause ist es doch am schönsten - stimmt, darum zählen sie im Biergarten "Irish Rover" schon ungeduldig die (Klee-)blätter im Kalender. Zum irischen Nationalfeiertag St. Patrick's Day werden im Hof der Burg Vondern in Oberhausen die Sitzbänke ausgepackt. Der Pop-up-Biergarten gibt sein Comeback.

Ob sich das Wetter dann schon heiter oder noch irisch frisch gibt, bleibt eine nicht planbare Überraschung. Fest steht dagegen: Von Donnerstag, 17. März, bis Sonntag, 20. März, serviert die beliebte Gastronomie im Stile eines "Irish Pubs" eifrig.

Bereits im Sommer und beim Winter-Gastspiel haben die Gäste Guinness geschlürft, hauseigenes Kirsch-Met bestellt und beim Stockbrot am Lagerfeuer verweilt. Vor allem die urige Kulisse wurde von den Gästen gelobt.

Irish-Pub-Biergarten: Grünes Bier schmeckt wie ein Pils

Beim viertägigen Sonderprogramm verspricht Betreiber Jan Kühr einen ganz neuen Leckerbissen. "Wir wollen die Gäste für einige Stunden auf die grüne Insel versetzen. Die Mauer der Burg Vondern wird in grüner Farbe angestrahlt."

Osterfeld befindet sich dann in bester Gesellschaft. Sogar der berühmten Christusstatue in Rio de Janeiro wurde zum irischen Gedenktag an den Bischof Patrick schon ein grüner Anzug verpasst.

Den optischen Trick möchte Kühr aber noch die Krone aufsetzen - die Schaumkrone könnte man sagen. Eine bei uns nicht unbedingt bekannte Tradition zum St. Patrick's Day fließt auf der Burg Vondern ins Glas: grünes Bier!

"Neben den Bieren Guinness, Kilkenny und Hop House 13 bieten wir dieses spezielle Bier an", sagt Kühr. "Eingefärbt mit einem natürlichen Farbstoff ist es zwar geschmacklich ein normales Pils, mit einem Pint St. Patrick's Beer in der Hand kann man sich aber wie in Galway oder Wicklow fühlen."

Irish-Pub-Biergarten: Vier Tage Programm, vier Tage Musik

Passende Musik versprechen die Macher wenig überraschend auch - und zwar reichlich. Natürlich bleibt es bei der Instrumenten-Parade dem Anlass entsprechend. Die Partyfolker „The Cobblestones“ bereiten am Donnerstag, 17. März, den Anfang vor. Am Freitag, 18. März, dürften MacCabe und Kanaka die Freunde von irischen Traditionals und maritimen Irish-Shanty-Folk in frohlockende Atmosphäre versetzen.

Zum Wochenende wird die Ohrmuschel immer weiter beschallt: Am Samstag, 19. März, gehört die Bühne dem Duo Tir Saor. Den Abschluss am Sonntag, 20. März, machen schließlich Mark und Paddy von Whiskerlad. Mancher Dauergast nennt die Musiker schon die Hausband des Pop-up-Biergartens. Donnerstag, Freitag und Samstag geht es um 18 Uhr los - am Sonntag zwei Stunden früher.

Kleiner Wermutstropfen: Der heimelige Hof der Burg Vondern erlaubt nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern. Veranstalter Kühr rät den Gästen darum: "Da die Tickets auf jeweils 200 Personen je Abend begrenzt sind, heißt es jetzt schnell handeln."

>>> Irish-Pub-Biergarten mit Programm - Tickets ab 15 Euro

Der Besuch zum St. Patrick's Day in Oberhausen lässt sich für Neugierige bereits planen. Der Vorverkauf für den Biergarten auf der Burg Vondern ist von den Machern eröffnet worden.

Eintrittskarten sind auf der Internetseite www.the-irish-rover.de bestellbar. Ein Tagesticket kostet 15 Euro. Den Wochenendpass mit freiem Eintritt zu allen vier Konzerten und einem persönlichen "Flachmann" mit 3cl Jameson Whisky bieten die Veranstalter für 35 Euro an.

