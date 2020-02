Oberhausen: CDU fordert gemeinsamen Kampf gegen Müllsünder

Immer wieder entsorgen Bürger ihren Müll illegal, auch in Oberhausen.

Oberhausen. Die Zahl wilder Müllkippen in Oberhausen steigt. Die CDU hat dafür kein Verständnis und sieht Stadt und Bürger gleichermaßen im Boot.

Kein Verständnis hat die CDU Oberhausen für Müllsünder, die ihren Unrat illegal in der Stadt entsorgen. Die Fraktionsvorsitzende Simone-Tatjana Stehr ruft daher zum „gemeinsamen Kampf“ gegen diese Müllsünder auf.

Die Zahl der wilden Müllkippen in der Stadt hat sich in den vergangenen 20 Jahren wie berichtet verzehnfacht. Rund 2200 Dreckecken haben Bürger im Jahr 2018 der Stadt gemeldet. 1998 waren es noch rund 200. Ähnlich wie die Stadt sieht aber auch die Oberhausener CDU darin zunächst einmal keine schlecht Nachricht. Sondern vielmehr einen Hinweis darauf, „dass die Menschen in unserer Stadt die Verschmutzung durch rücksichtslose Müllsünder nicht mehr hinnehmen wollen und immer häufiger melden.“

„Es geht hier nicht um Kavaliersdelikte, nirgendwo in der Bevölkerung herrscht auch nur das geringste Verständnis für die Übeltäter“, sagt Stehr weiter. Auch das sei eine Botschaft, die von den neuen Zahlen ausgeht. Die CDU-Fraktionschefin sieht Stadt und Bürger in einem Boot: „Dass die Verwaltung den Druck erhöht und inzwischen sogar verstärkt zu unkonventionellen Mitteln wie Privatdetektive greift, können wir nur begrüßen. Ihr Aufruf: „Wer illegale Müllkippen entdeckt, bitte sofort die städtische Telefon-Nummer 0208-82 57 777 anrufen.“