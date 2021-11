Oberhausen: CDU-Chef Hausmann fordert Taser für die Polizei

Oberhausen. Der Oberhausener CDU-Chef will Elektroschock-Pistolen für die hiesige Polizei. Die sogenannten Taser würden die Sicherheit erhöhen.

In den fünf größten Polizeibehörden des Landes gehören sogenannte Taser jetzt zur Grundausstattung der Polizei. Das teilt der Oberhausener CDU-Chef und Landtagsabgeordnete Wilhelm Hausmann mit – verbunden mit der Forderung, auch die Oberhausener Polizistinnen und Polizisten mit dieser speziellen Elektro-Waffe auszustatten.

Die Wachdienste in Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen und Köln erhalten laut Hausmann insgesamt 620 Geräte. „Ich wünsche mir die Ausstattung mit Tasern jetzt aber auch für Oberhausen. Was bei unseren Nachbarn in Essen und Duisburg funktioniert, sollte auch bei uns für mehr Sicherheit sorgen.“ Im Testbetrieb, den Innenminister Herbert Reul durchführen ließ, seien die Erfahrungen der Polizisten und Polizistinnen überwiegend positiv gewesen, meint Hausmann.

Kritiker fürchten gesundheitliche Risiken

Wilhelm Hausmann, CDU-Landtagsabgeordneter und Oberhausener CDU-Chef. Foto: CDU

Doch es gibt auch Kritiker, die vor unkalkulierbaren gesundheitlichen Risiken warnen. Vor allem in den USA, wo Taser schon lange im Einsatz sind, kommt es immer wieder zu Problemen, sogar zu Todesfällen, wenn der Betroffene beispielsweise an einer Herzkrankheit leidet.

In NRW kamen die Taser in den vier Pilotbehörden Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen und dem Rhein-Erft-Kreis seit Anfang des Jahres 140 Mal zum Einsatz. In 114 Fällen blieb es dabei bei einer Androhung. Dies belegt nach Auffassung von Wilhelm Hausmann die deeskalierende Wirkung. „Gerade in Großstädten wird unsere Polizei immer häufiger attackiert, Respektlosigkeit und Gewalt nehmen zu. Da ist es nur fair, wenn Beamten, die täglich im Streifendienst ihre Gesundheit für uns aufs Spiel setzen, bestmöglich ausgerüstet werden.“

