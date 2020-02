Oberhausen: Caritas streicht Insolvenzberatung

Menschen in finanzieller Not finden ab März weniger Beratungsangebote in Oberhausen. Die Caritas muss ihre Insolvenzberatung aufgeben.

Oberhausen. Die Caritas Oberhausen bietet ab März keine Insolvenzberatung mehr an. Grund sei die mangelnde Finanzierung der schwarz-gelben Landesregierung.

Weil die finanziellen Mittel fehlen, streicht die Caritas Oberhausen ihr Angebot zur Insolvenzberatung. Ab März wird es keine Termine für Ratsuchende mehr geben.

„Dieser Schritt fällt uns sehr schwer. Denn die Menschen in Oberhausen brauchen mehr Insolvenzberatung, nicht weniger“, erklärt Caritasdirektor Michael Kreuzfelder. Dass die Caritas das Angebot nicht aufrecht erhalten kann, sei ein Rückschritt in der Armutsprävention. Als Grund nennt Kreuzfelder die in seinen Augen unzureichende Finanzierung durch die schwarz-gelbe Landesregierung.

Entscheidung schweren Herzens getroffen

„Wir haben alle Optionen geprüft und mussten schweren Herzens zu der Entscheidung kommen, diesen wichtigen Dienst aufzugeben“, erläutert Kreuzfelder. „Eine von uns als unverzichtbar erachtete auskömmliche und einheitliche Finanzierung von Insolvenz- und Schuldnerberatung ist zeitnah nicht absehbar“, heißt es in einem entsprechenden Schreiben an alle Oberhausener Landtagsabgeordneten.

Anders als die Insolvenzberatung, die durch das Land finanziert wird, bekommt die Schuldnerberatung Geld von der Stadt Oberhausen. Dieses Angebot für Menschen in einem finanziellen Engpass wird die Caritas Oberhausen auch weiterhin anbieten – obwohl auch hier das Geld knapp ist. Dennoch warnt der Caritasdirektor: „Wir müssen leider davon ausgehen, dass der in Oberhausen bestehende Bedarf an Beratung im Bereich der Schuldner- und Insolvenzberatung nicht gedeckt werden kann, da bereits schon heute eine massive Unterdeckung feststellbar ist.“

Caritas hat große Sorgen

Die Fälle verschuldeter Oberhausener steigt seit Jahren an, die Zahl liegt im oberen Drittel aller NRW-Städte. Bei der Versorgung der Menschen mit Schuldnerberatern zählt die Caritas im Schnitt 2,3 Berater pro 100.000 erwachsene Bürger. Eine Zahl, die Caritasdirektor Kreuzfelder große Sorgen bereitet.

„Schuldner- und Insolvenzberatung ist extrem wirksam zur Verhinderung von Armut, den meisten Menschen können wir dauerhaft zu einer stabilen Perspektive verhelfen“, so Kreuzfelder. Bei verbesserten Rahmenbedingungen werde die Caritas die Insolvenzberatung wieder aufnehmen, verspricht Kreuzfelder. Bis dahin bleibt den Ratsuchenden ausschließlich die Schuldnerberatung, die ab dem 27. Februar an neuer Stelle zu finden ist – an der Nürnberger Straße 5 in Osterfeld, 0208-94 04 234, E-Mail: rita.piroth@caritas-oberhausen.de.

In Oberhausen gibt es insgesamt drei Träger, die eine Insolvenz- und Schuldnerberatung anbieten: Neben der Caritas auch die Verbraucherzentrale und die Diakonie.