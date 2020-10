Oberhausen: Busse für Zuglinien S3 und RE 49 fahren anders

Oberhausen. Das Zugunternehmen Abellio gibt für den Schienenersatzverkehr zwischen Oberhausen und Mülheim Änderungen bekannt.

Wegen des Unfalls eines Tanklasters auf der Autobahn 40 bei Mülheim-Styrum Mitte September ist der Zugverkehr immer noch eingeschränkt. Für die Linien S3 und RE 49 kündigt Betreiber Abellio Änderungen beim Schienenersatzverkehr an, die ab Montag, 5. Oktober, gelten. Demnach endet/startet die Linie S3 nach wie vor in Mülheim-Styrum. Zwischen Mülheim-Styrum und Oberhausen Hauptbahnhof ist ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Die Busse pendeln ab Montag alle 30 Minuten zwischen den beiden Städten. In der Hauptverkehrszeit (montags bis freitags 6 bis 21 Uhr) befahren jeweils zwei Busse gleichzeitig die Strecke.

Die Linie RE 49 fällt nach Angaben von Abellio ebenfalls weiterhin zwischen Essen und Oberhausen aus, die SEV-Busse verkehren wie gehabt auf dem Abschnitt und wie bisher auch ohne Zwischenhalt. Ab Montag verkehren die Busse allerdings nur noch im 60-Minuten-Takt.

Folgende Änderungen bleiben laut Abellio bestehen: Die Züge der Linie RE 1 (RRX) (in Fahrtrichtung Aachen – Hamm) verkehren über den regulären Linienweg über Mülheim, Essen und Bochum. In der Gegenrichtung fahren die Züge weiterhin zwischen Dortmund Hbf und Duisburg Hbf die bekannte Umleitung und halten nicht in Bochum Hbf, Wattenscheid, Essen Hbf und Mülheim/Ruhr Hbf. Alternativ halten die Züge in Herne, Gelsenkirchen Hbf, Essen-Altenessen und Oberhausen Hbf.

Die Linie RB32 entfällt nach wie vor in der Zeit zwischen 6 Uhr bis 22 Uhr zwischen Dortmund Hbf und Duisburg Hbf, in den übrigen Zeiten fährt sie von Dortmund bis Oberhausen und zu geänderten Fahrzeiten. Die Linie RE 11 (RRX) fällt weiterhin zwischen Essen und Düsseldorf aus.

Weitere Informationen auf www.zuginfo.nrw.