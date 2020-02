Oberhausen. Bei massenhaft verunglückten Menschen gilt für Ärzte: Retten, was noch zu retten ist. Das machte ein Chirurgen-Kongress in Oberhausen deutlich.

„Es ist nur eine Frage der Zeit, wann es uns trifft“, erklärte Oberfeldarzt Dr. Dan Bieler vom Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz am Samstag in der Luise-Albertz-Halle. Am Ende des dreitägigen achten Westdeutschen Gefäßsymposions übermittelten er und vier weitere Chirurgen der Bundeswehr ihren zivilen Kolleginnen und Kollegen die wichtigsten Erkenntnisse aus den Auslandseinsätzen der Streitkräfte, speziell in Afghanistan. Ihre Fragestellung: Was kommt auf uns zu, wenn uns ein Terroranschlag betrifft?

Denn 2018 seien, so Bieler, in Deutschland von 61 geplanten Terror-Attacken zwar 59 verhindert worden. Eine Garantie dafür gebe es aber nicht. Die furchtbaren Bilder, die die Ärzte zeigten, werden auch für normale Chirurgen nicht alltäglich gewesen sein: durchschossene, abgerissene oder völlig zermalmte Gliedmaßen. Die zentrale Botschaft der Feldärzte lautet: Bei der Versorgung einer großen Zahl solcher Schwerstverletzten sei ein völliges Umdenken nötig. In Schockraum und OP einer Klinik könne dann nichts mehr so ablaufen wie im geregelten Alltag.

Jede Krankenhaus-Organisation ist damit überfordert

Dr. Bieler machte die möglichen Dimensionen deutlich: Bei den acht Bombenanschlägen von Paris am 13. November 2015 mit rund 130 Toten und 337 Verletzten hätten 99 Opfer solcher Verstümmelungen versorgt werden müssen. Jede zivile Krankenhaus-Organisation einer Region sei damit kolossal überfordert. Denn nach Angaben des Oberhausener Gefäßchirurgen Dr. Siamak Pourhassan ist die Notaufnahme eines Krankenhauses normalerweise auf einen schweren Notfall pro Stunde vorbereitet und auf sieben bis zehn auf der Intensivstation.

Die herkömmliche Rettungskette tauge dabei nicht mehr. „Die Rettungszeit von Schwerstverletzten in Deutschland liegt bei im Schnitt 69 Minuten“, erklärte Bundeswehrarzt Bieler, also die Zeit vom Eintritt des Ereignisses bis zur Ankunft des Opfers im Krankenhaus. Einen ungestillten Blutverlust aber überlebe der Mensch nur wenige Minuten.

Ihr Tätigkeitsfeld sind Gefäßerkrankungen wie Durchblutungsstörungen. Im Ernstfall können die Gefäßchirurgen, die am Samstag in der Luise-Albertz-Halle in Oberhausen getagt haben, aber vor ganz andere Herausforderungen gestellt werden. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Aus dem Zugunglück von Eschede 1998 haben die Katastrophenschützer Lehren gezogen. Damals starben 101 Menschen, viele von ihnen sind verblutet. 103 Reisende wurden schwer verletzt, die meisten verstümmelt. Nach alter Art habe man dort zunächst einen großen Verbandsplatz für die Opfer eingerichtet. Der erste Abtransport eines Patienten, so Bieler, sei nach 66 Minuten erfolgt (die Oberleitung war erst nach 25 Minuten abgeschaltet). „Erforderlich ist ein schnellstmöglicher ungeordneter Transport“, erklärte er.

Bewährtes Mittel: Abbinden

Wenn man von Verletzungen in der Leisten- oder Achselgegend absieht, kann eine starke Blutung aus Armen und Beinen heute durch ein bewährtes Mittel gestoppt werden: das Abbinden. Ansonsten durch Abdrücken. Wie der Hamburger Oberfeldarzt Dr. Daniel Hinck berichtete, hat die Obduktion von 4000 verstorbenen US-Soldaten ergeben, dass 976 von ihnen so hätten überleben können. 90 Prozent von ihnen aber seien verblutet.

Selbst der damit gewonnene Zeitraum von etwa sechs Stunden, nach denen ein abgebundenes Körperteil amputiert werden muss, ist unter den Bedingungen einer Katastrophe noch eine Herausforderung. Denn die wichtige Erste Hilfe müsse, so Hinck, meist von Polizisten geleistet werden. Und die Feuerwehren sorgten mit einem ungeordneten Aufmarsch ihrer Fahrzeuge für zusätzliche Schwierigkeiten.

Gewalt und ihre furchtbaren Folgen

Wie der Koblenzer Oberfeldarzt Dr. Joachim Sahm erläuterte, führen Explosionen und Schussverletzungen zu komplexen Verletzungen. So durchzieht der Kanal eines Einschusses meist den ganzen Bauchraum, führt also zu Vielfachverletzungen, ebenso Explosionen durch ihren Druck, durch Splitter, das Schleudern der Körper und durch Verbrennungen. In der Klinik komme es dann darauf an, all diese Verletzungen überhaupt zu erkennen.

Dabei stehen die Ärzte vor einem ethischen Dilemma: Würden sie nach den zivilen Versorgungsmaßstäben handeln und ein Opfer viele Stunden lang operieren, würden in der gleichen Zeit andere Opfer sterben. Taktische Chirurgie, so Sahm, sei also erforderlich. Man müsse sich auf die notwendigsten Eingriffe beschränken, um möglichst vielen Betroffenen helfen zu können. Das wiederum hat nach Angaben von Oberstarzt Dr. Michael Engelhardt aus Ulm leider einen hohen Anteil von nachträglichen Komplikationen wie Nachblutungen und Infektionen zur Folge.

Erfahrungen aus dem Feldlazarett in Afghanistan

Dass beherztes Handeln dennoch erfolgreich sein kann, machte zum Abschluss der Koblenzer Unfallchirurg Professor Erwin Kollig deutlich. Er zeigte den Kongressteilnehmern, dass es auch unter den widrigen Bedingungen eines Feldlazaretts in Afghanistan und ohne die Spezialkenntnisse eines Gefäßchirurgen möglich ist, viele Menschenleben zu retten und Gliedmaßen zu erhalten. Er demonstrierte es am Beispiel eines von Splittern durchlöcherten Beins eines Mädchens.

Mut zur Improvisation

Die Krankenhäuser bei uns, so Kollig, könnten sich darauf vorbereiten, indem im Vorfeld ausgeguckt werde, wer notfalls von den Kompetenzen her mit wem zusammen auch außerhalb der eingespielten Teams operieren könne. Selbst mit zweckentfremdeten Materialien könnten zerfetzte Blutgefäße notfalls ersetzt werden. Außerdem riet er zur Teilnahme an Fortbildungsangeboten zur Gefäß-Versorgung.

Mut machte auch Dr. Engelhardt: Wenn man gerade der einzige Chirurg sei, der für einen Eingriff in Frage komme, „dann sind Sie der Beste, das motiviert.“

Ganz andere Aufgaben im Alltag

Die rund 400 Teilnehmer des Kongresses sind an Krankenhäusern in Westdeutschland überwiegend damit befasst, Erweiterungen von Brust- und Bauchschlagadern zu operieren sowie Durchblutungsstörungen an Halsschlagadern oder Beinvenen. „In meiner 30-jährigen Laufbahn habe ich nur drei Schussverletzungen behandelt“, sagte der Tagungsleiter Professor Achim Mumme aus Bochum.