Oberhausen Steht die Messstation richtig?

Das „Bündnis Oberhausener Bürger“ (BOB) im Rat bezweifelt, dass die vom TÜV Rheinland geprüfte Mess-Station des Landes in Höhe des Hauses Mülheimer Straße 117 nach den europarechtlichen Regeln positioniert ist – sie liefere falsche und überhöhte Ergebnisse.

Die Begründung von BOB: „Die Messstation steht direkt an der Straße auf einem Parkstreifen. Gemäß Beschriftung auf beiden Seiten der Messstation soll zwei Meter Abstand eingehalten werden. Da dieser Abstand weder markiert noch mit einer Barke gesichert ist, wird regelmäßig unmittelbar an der Messstation geparkt. Beim Anlassen der Fahrzeuge steigen die Abgase an dem Container in Richtung Messstelle hoch.“

Die Vordächer der nahen Häuserfront wirkten zudem wie ein Tunnel, reflektierten die Emissionen, behinderten eine Verdünnung der Konzentration, so dass die gemessenen Werte höher lägen und nicht repräsentativ für die Gesamtsituation seien.