Oberhausen: Bündnis hängt Nisthilfen für Steinkäuze auf

Oberhausen. Die Brutplätze für Steinkäuze werden in Großstädten immer weniger. Deshalb hat ein Oberhausener Bündnis Nisthilfen an Bäumen angebracht.

Weil die Brutplätze für Steinkäuze in den Städten mehr und mehr verschwinden, hat eine Oberhausener Initiative Nisthilfen in Bäumen angebracht. Die hölzernen Kästen hängen in luftiger Höhe an Ästen und sollen der rund 20 Zentimeter großen Eulenart dabei helfen, sich zu vermehren.

Initiiert wurden die Nisthilfen vom „Bündnis Biene“. Der Zusammenschluss von Mitarbeitenden im Naturschutz hat bereits einige Projekte wie ein Sandarium am Max-Planck-Ring umgesetzt. Das Bündnis wurde 2019 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, Insekten und andere Tierarten in Oberhausen besser zu schützen.

Die Nisthilfen wurden von Mitarbeitenden der „Biologischen Station Westliches Ruhrgebiet e.V.“ (BSWR) und der Unteren Naturschutzbehörde aufgehängt. Angefertigt wurden die Nisthilfen von Mitarbeitenden der Ruhrwerkstatt Oberhausen.

Der Steinkauz nutzt gerne Kopfweiden, Streuobstwiesen und höhlenreiche Altbäume als Brutplatz. Allerdings werden diese weniger. Der Steinkauz sei deshalb zunehmend auf künstliche Nisthilfen angewiesen, schreibt die Stadt Oberhausen in einer Pressemitteilung. Weitere Informationen zur Initiative gibt es im Internet unter www.buendnis-biene.de.

