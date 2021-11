Oberhausen: Brandstifter zünden Bauwagen und Mülltonnen an

Oberhausen. Mit sechs Fällen von Brandstiftung hatten es Polizei und Feuerwehr am Wochenende zu tun. Jetzt sind Zeugen gefragt, um die Delikte aufzuklären.

Sechs Brandstiftungen sind der Polizei im Laufe des Sonntags, 21. November, in Oberhausen angezeigt worden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Kurz nach Mitternacht um 0.14 Uhr hat in Oberhausen-Osterfeld ein Bauwagen gebrannt. Als die Feuerwehr am Tatort an der Vestischen Straße eintraf, stand die Baubude einer Baumaschinenfirma auf der Hoag-Trasse bereits in Flammen.

Die Spur eines oder mehrerer Brandstifter führte noch in der Nacht weiter durch das Wohngebiet „Schwarze Heide“. Um 3 Uhr brannten auf der Hagedornstraße eine Papiertonne und nur zwanzig Minuten später, vor einem Haus Am Aldenkampshof, zwei Mülltonnen. Am Sonntagnachmittag gegen 17.20 Uhr setzten der oder die Brandstifter dann auf einem Graragenhof an der Von-Trotha-Straße 25 erneut eine Mülltonne in Brand.

Bewohner bemerkten Brandgeruch

Am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr brannte hinter einem Mehrfamilienhaus an der Von-Trotha-Straße 35 eine weitere Mülltonne. Kurze Zeit später gegen 22.10 Uhr steckten der oder die Brandstifter noch zwei Mülltonnen an. Die Abfallbehälter standen in der Einfahrt eines Mehrfamilienhauses an der Von-Trotha-Straße 60. Bewohner hatten den Brandgeruch bemerkt und per Notruf 112 Hilfe gerufen. Obwohl die Feuerwehr schnell am Tatort mit den Löscharbeiten begann, hatte das Feuer bereits die Fassade des Gebäudes erreicht.

Die Brandermittler vom Kriminalkommissariat 11 suchen jetzt Zeugen und fragen, wer am Sonntag, 21. November, verdächtige Person im Wohngebiet „Schwarze Heide“ und im Bereich Vestische Straße sowie HOAG-Trasse beobachtet hat. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0208 8260 oder als E-Mail (poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen.

