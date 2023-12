Durch das Feuer war das Geschäftsgebäude in Rauch gehüllt.

Brand Oberhausen: Brand in Trafostation - Haushalte ohne Strom

Oberhausen In einem leer stehenden Geschäftshaus von Oberhausen hat eine Trafostation Feuer gefangen. Welche Folgen das Feuer hatte.

Zum Brand im Keller eines leerstehenden Geschäfsthauses an der Max-Eyth-Straße in Buschhausen rückte die Feuerwehr am späten Sonntagabend (17.12.) gegen 21.41 Uhr aus.

Die dortige Trafostation der Stadtwerke hatte Feuer gefangen. Im gesamten Gebäude hatte sich Rauch ausgebreitet. Die Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz vor und kühlten die Fassade mit Wasser.

Techniker schalteten Strom ab

Nachdem Techniker der Stadtwerke den Trafo abgeschaltet hatten, konnte der Brand endgültig gelöscht und das Gebäude belüftet werden. Zahlreiche Haushalte im Umfeld des Geschäftsgebäudes hatten längere Zeit keinen Strom.

Personen kamen nicht zu Schaden. Insgesamt waren 23 Einsatzkräfte für rund zweieinhalb Stunden im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

