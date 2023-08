Oberhausen: Böller explodieren in Müll – Autos beschädigt

Unbekannte haben Knallkörper in Müllcontainer geworfen. Die Explosionen hatten verheerende Folgen für Autos in direkter Nähe.

Oberhausen. Flammen und Knallkörper haben Nachbarn mitten in der Nacht in Oberhausen aufgeschreckt: Mülltonnen brannten – mit verheerenden Folgen.

Flammen und explodierende Böller haben in der Nacht zu Mittwoch, 23. August 2023, Anwohner im Stadtteil Osterfeld aus dem Schlaf gerissen. Die Knallkörper hatten in einigen Müllcontainern Feuer gefangen – mit verheerenden Folgen. Aufgrund der entstandenen Hitze wurden mehrere parkende Pkws beschädigt.

Nach Angaben der Polizei warfen gegen 3 Uhr in der Nacht zu Mittwoch unbekannte Täter Böller in Müllcontainer an der Straße „Auf der Höchte“, worauf die Feuerwerkskörper explodierten. Durch die starke Hitze wurden mehrere Pkws stark in Mitleidenschaft gezogen. Einer der Nachbarn reagierte geistesgegenwärtig, parkte seinen Wagen um und verhinderte damit Schlimmeres.

Fahndung nach Tatverdächtigen blieb ohne Erfolg

Die Oberhausener Berufsfeuerwehr löschte die Brände, während Kripobeamte Anwohner befragten. Die sofort eingeleitete Fahndung nach möglichen Tatverdächtigen blieben allerdings ohne Erfolg.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Oberhausen unter 0208 8260 oder auch per Mail entgegen: poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de. Das für Brandstiftungen zuständige Kommissariat ist eingeschaltet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen