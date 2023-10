Oberhausen: Bis 15. Oktober fällt die Straßenbahn 112 aus

Oberhausen. ÖPNV-Kunden müssen sich darauf einstellen, dass bis Mitte Oktober die Straßenbahnlinie 112 in Oberhausen entfällt. Hier die Details dazu.

Bis zum 15. Oktober fällt die Straßenbahnlinie 112 auf Oberhausener Stadtgebiet aus. Das hat Stoag-Sprecherin Sabine Müller am Montag mitgeteilt.

Die Ruhrbahn erneuert Straßenbahngleise auf rund 240 Metern zwischen den Haltestellen Friedrich-Ebert-Straße und Rathausmarkt auf Mülheimer Gebiet. Deshalb kann die Straßenbahnlinie 112 nicht auf Oberhausener Stadtgebiet fahren.

Busse sind ersatzweise unterwegs

Bis zum 15. Oktober verkehrt die Straßenbahnlinie 112 nur zwischen den Haltestellen Mülheim-Hauptfriedhof und Mülheim-Berliner-Platz. Zwischen Oberhausen Hauptbahnhof und Mülheim-Kaiserplatz wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen angeboten.

Für Fahrten in Richtung Sterkrade Bahnhof können die Buslinien X42, SB90, SB92, SB98, 960, NE1, NE2 und NE6 von Oberhausen Hauptbahnhof, Bussteig 1, genutzt werden. Alle Abfahrtszeiten sind in der elektronischen Fahrplanauskunft und in der Stoag-App zu finden.

