Oberhausen: Bibliothek, Gedenkhalle und Bunkermuseum öffnen

Auch die Stadtteilbibliothek in Oberhausen-Sterkrade öffnet wieder. Allerdings müssen sich Besucher an die Corona-Schutzmaßnahmen halten.

Oberhausen. In Oberhausen öffnen die Bibliotheken wieder. Für einen Besuch in der Gedenkhalle oder im Bunkermuseum muss vorab ein Termin vereinbart werden.

Nach monatelanger Schließung öffnen die Oberhausener Zentralbibliothek im Bert-Brecht-Bildungszentrum und die Bibliothek in Sterkrade ab Montag, 15. März 2021, wieder. Unter Einhaltung der Hygiene- und Schutzmaßnahmen können die Besucherinnen und Besucher wieder im Angebot stöbern und Medien ausleihen.

Wie die Stadt mitteilt, öffnet die Zentralbibliothek montags bis freitags von 11 bis 19 Uhr, samstags von 10.30 bis 13.30 Uhr. Die Bibliothek in Sterkrade können Bürger dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr besuchen. Es sind allerdings nur Besucher mit einer gültigen Bibliothekskarte zugelassen, die auch gegen Vorlage eines Personalausweises ausgestellt werden kann. Kinder unter zwölf Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen in die Bibliothek.

Gedenkhalle und Bunkermuseum können nach Terminvereinbarung besucht werden

„Alle Besucher sind aufgefordert, ihren Aufenthalt auf 30 Minuten zu beschränken, um möglichst vielen Personen eine Ausleihe zu ermöglichen“, heißt es. Arbeits-, Lese- und Rechercheplätze sind entweder gesperrt oder oder wurden komplett entfernt. Fotokopierer und Computer stehen ebenfalls nicht zur Verfügung. Der Bestell- und Abholservice bleibt weiterhin bestehen.

Auch die Gedenkhalle und das Bunkermuseum können nach vorheriger Terminvereinbarung wieder besucht werden. Das Bunkermuseum öffnet ab Sonntag, 14. März. Die Öffnungszeiten sind mittwochs und sonntags von 11 bis 18 Uhr.

Die Gedenkhalle ist ab sofort geöffnet, dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Einzelbesucher und kleine Gruppen bis höchstens sieben Personen können sowohl per Telefon unter 0208/6070531-0, per E-Mail an info-gedenkhalle@oberhausen.de, auf der Internetseite www.gedenkhalle-oberhausen.de per Kontaktformular sowie vor Ort einen Termin vereinbaren. In den Bibliotheken, der Gedenkhalle und dem Bunkermuseum wird jede Person am Eingang mit ihren Kontaktdaten erfasst. Das Tragen einer medizinischen Maske ist verpflichtend.