Oberhausen. Die Polizei Oberhausen schreitet am frühen Sonntagmorgen bei einer Prügelei ein. Doch die Gruppe solidarisiert sich und attackiert die Beamten.

Oberhausen: Betrunkene Frau verletzt Polizistin

Eine betrunkene 25-jährige Frau hat am Wochenende eine Polizistin in Oberhausen geschlagen und dabei leicht verletzt. Die Beamten wollten zunächst eine Schlägerei schlichten – unter erheblicher Gegenwehr der Beteiligten.

Insgesamt vier Personen prügelten sich laut Polizeibericht am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr in der Nähe des Sterkrader Tors an der Dorstener/Holtener Straße. Die Besatzung eines Streifenwagens wurde darauf aufmerksam und schritt ein. Doch die Frau sowie ein 22-jähriger Mann leisteten massiven Widerstand. Die gesamte Gruppe vergaß offenbar ihren Streit, solidarisierte sich und verhielt sich extrem aggressiv gegenüber den Polizisten.

Nach dem Schlag gegen die Polizeibeamtin fixierten deren Kollegen die 25-jährige Angreiferin, die sich weiterhin aggressiv verhielt und wüste Beleidigungen ausstieß. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die weitere Nacht hat sie in einer Ausnüchterungszelle verbracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt.