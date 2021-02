Oberhausen: Betriebe geben 10.000 Euro an Karnevalsvereine

Letztes Jahr war noch was los: Der Prinzenempfang in der Luise-Albertz-Halle, damals noch mit Stadtprinzenpaar Tamina I. Peters und Prinz Kai II. Liegmann.

Oberhausen. Um Oberhausener Karnevalsvereine zu unterstützen, verlosen WBO, Stoag, Evo und Sparkasse Geldpreise. Wie die Vereine gewinnen können.

Die vier schönsten Töchter der Stadt, WBO, Stoag, die Energieversorgung Oberhausen (Evo) und die Sparkasse, wollen Karnevalisten unterstützen. Da der traditionelle Prinzenempfang in diesem Jahr ausfallen muss, suchen die Betriebe nun die schönsten "digitalen Geschichten" aus der Welt der Narren.

Der Wettbewerb ersetzt die übliche Spendenaktion, mit der sonst Kamelle für den Umzug der Prinzengarde gesammelt wird. Die vier schönsten Töchter spenden insgesamt 10.000 Euro. Der Hauptgewinn beträgt 2000 Euro, zudem werden drei Preise zu je 1000 Euro und vier Preise zu je 500 Euro verlost. Ingesamt können acht Vereine von der Aktion profitieren.

Die schönsten Geschichten der Karnevalsvereine sind gefragt

Bis zum 16. Februar 2021, 12 Uhr, können sich alle Oberhausener Karnevalsvereine mit ihrer Geschichte zur Session 2020/21 bewerben. Wie leben die Vereine trotz der Coronakrise ihr Vereinsleben aus? Wie bleiben die Tanzgarden fit? Wie pflegen die Mitglieder den Kontakt zueinander, wie werden Orden verliehen?

Geschichten können per Mail an prinzenempfang@evo-energie.de, per Brief an die Energieversorgung Oberhausen (Danziger Straße 31, 46045 Oberhausen) oder über die sozialen Medien der Evo eingereicht werden. Die Bekanntgabe erfolgt am Aschermittwoch, 17. Februar 2021, um 16 Uhr im Live-Stream auf der Facebook-Seite der Evo.