Oberhausen: Besonderer Markt lockt mit Handgefertigtem

Oberhausen. Am Wochenende laden Kreative zum Artmarkt im Hostel Veritas. Bei Tischfeuern und Kerzen kann gemütlich geshoppt werden.

Kreative des Reviers locken am Wochenende wieder zum Oberhausener Artmarkt. Die Veranstaltung findet an diesem Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr im In Hostel Veritas, Essener Straße 259, statt. Trotz des usseligen Februarwetters soll es für Besucherinnen und Besucher gemütlich werden – dank Tischfeuern, Kerzen und Kissen.

Beim Artmarkt bieten pottbekannte Kreative handgefertigte Besonderheiten an. An den Ständen werden etwa Schmuck, Bekleidung und Dekoideen verkauft. Mit dabei ist in diesem Jahr auch der gelernte Fotograf und Tätowierer Oliver Steinbrüger, der Fotos und Zeichnungen als Siebdrucke anbietet.

Das Team des In Hostels Veritas sorgt mit kuscheligen Decken und heißen Getränken für entspannte Wochenend-Atmosphäre. Dazu gibt es einen ruhigen Sound von DG Ollinolium.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen