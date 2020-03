Oberhausen: Berufliche Karriere in der Digitalbranche machen

Oberhausen. Welche Chancen bietet die Arbeitswelt 4.0? Eine Veranstaltung der Agentur für Arbeit Oberhausen informiert über Chancen und Karrierewege.

Durch die Digitalisierung befinden sich viele Berufe im Wandel. Um die Veränderungen und Chancen der Arbeitswelt 4.0 geht es bei einer Informationsveranstaltung zur Digitalbranche im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Tech in the City“ am Dienstag, 10. März, von 16 bis 18 Uhr im B³ an der Mülheimer Straße 36 / Ecke Brücktorstraße in Oberhausen.

Neue Berufsbilde

Die Veranstaltung richtet sich an interessierte Bürger, die mehr über die Berufsbilder und Karrierepfade in der Digitalbranche erfahren möchten, heißt es in einer Mitteilung der Agentur für Arbeit. Die Referenten informieren über die Tätigkeiten und Anforderungen in den verschiedenen Berufsfeldern.

Zudem geben sie bedarfsgerechte Hinweise zu Jobprofilen, Einstiegs- und Kontaktmöglichkeiten, Karrierechancen sowie Bildungsangeboten. Auch individuelle Fragen sollen beantwortet werden.

Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht erforderlich. Weitere Infos unter 0208-8506333 oder unter .