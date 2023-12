Oberhausen bereitet sich auf Hochwasser-Gefahr vor

So sah es am Freitagnachmittag an der Ruhr in Bochum aus: Die Hochwasser-Marke wurde bereits erreicht. In Oberhausen ist das Flusswasser dann ungefähr zwei bis drei Stunden später. Am Freitagabend stiegen die Pegel weiter.

Oberhausen Anhaltende Regenfälle lassen die Feuerwehrleute äußerst vorsichtig werden: Sie bereiten sich auf Hochwasser an der Ruhr vor.

Nach wochenlangen Regenfällen und nun steigenden Pegelständen an der oberen Ruhr richten sich die Oberhausener Feuerwehrleute auf eine lange Nacht ein: An der Ruhr, im Stadtteil Alstaden, stellen die Sicherheitskräfte große Flutlichtmasten auf, um den Deich an den Ruhrwiesen genau zu beobachten. Denn in den nächsten Stunden, ja Tagen haben die Meteorologen inklusive Heiligabend lang anhaltende Regenfälle in Nordrhein-Westfalen angekündigt.

„Wir haben deshalb entschieden, sehr vorsorgend vorzugehen und alles einzurichten, um einem möglichen Hochwasser in den nächsten Stunden und Tagen begegnen zu können“, sagte der Oberhausener Ordnungsdezernent Michael Jehn im Gespräch mit der Redaktion. „Dabei steht die Beobachtung des Deiches im Mittelpunkt.“ Wenn der Ruhrdeich wie bisher in der Vergangenheit hält, ist auch ein hoher Pegelstand der Ruhr kein großes Problem, denn auf den Ruhrwiesen hat das Flusswasser eine gigantisch große Ausweichfläche.

Doch die Fachleute halten es nicht für völlig unwahrscheinlich, dass der Deich besonders und zusätzlich gesichert werden muss, sollten die Pegelstände steigen und steigen. Deshalb transportiert die Feuerwehr neben ihren Flutlichtmasten am Freitagabend auch Sandsäcke in Richtung Deich.

Jehn versichert aber ausdrücklich: „Wir haben bisher noch keine Risse im Deich entdeckt, es besteht im Moment keinerlei Gefahr für die Bevölkerung. Sollte sich dies ändern, würden wir sofort über alle Kanäle eine entsprechende Warnung herausschicken.“

Was die Fachleute in Oberhausen ein wenig besorgt, ist der unglückliche Auftritt einer Kuhherde, die üblicherweise in den Ruhrwiesen grast. Diese ist in den vergangenen Tagen trotz aller Regenfälle auch auf dem Deich unterwegs gewesen und hat hier bleibende Spuren hinterlassen. In einem Abschnitt ist das Gras des Ruhrdeichs weggetreten, so dass die bloße Erde zu sehen ist. Ob dies irgendwelche Auswirkungen auf die Standfestigkeit des Deiches hat, ist allerdings auch den Fachleuten bisher noch unbekannt.

Die Ruhr in Bochum ist in der Nacht zu Freitag (22. Dezember 2023) in den Bereich des Hochwassers angeschwollen. Am Pegel Hattingen, der für Bochum und Oberhausen maßgeblich ist, betrug der Wasserstand um 12 Uhr 5,18 Meter. In der Nacht zu Donnerstag lag der Pegel noch bei rund 3,70 Meter. Zum Vergleich: Der mittlere Wasserstand liegt bei 1,95 Meter. Am Freitagmittag rauschten 411 Kubikmeter Wasser pro Sekunde durch das Flussbett. Am Donnerstagmorgen waren es rund 200 Kubikmeter.

Im Gegensatz zu der Situation an der Ruhr halten die Experten der Stadt am Freitagabend eine Hochwassergefahr an der Emscher bisher noch für ausgeschlossen. Die Stadt hat bei der zuständigen Emschergenossenschaft aktuelle Informationen eingeholt, danach gibt es hier bisher noch keine Pegelstände, die bei Fachleuten Sorgen auslösen.

