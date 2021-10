Oberhausen: Beliebter Lions-Adventskalender wieder zu haben

In der Vorweihnachtszeit gibt es wieder die Chance auf schöne Preise (Symbolbild).

Oberhausen. Auch 2021 gibt es wieder den beliebten Adventskalender des Lions Clubs Oberhausen. Ab dem 20. Dezember kann man ihn für fünf Euro kaufen.

Für viele Oberhausener Familien gehört er zur Vorweihnachtszeit: der Adventskalender des Oberhausener Lions-Clubs. Hinter jedem der 24 Türchen verbirgt sich ein Preis, von Waren- über Reisegutscheine bis zum Hauptpreis: eine Armbanduhr im Wert von 1900 Euro. Wer gewinnt, entscheidet die Losnummer des Kalenders.

Fünf Euro kostet der Adventskalender. Die Einnahmen fließen, wie jedes Jahr, in soziale Projekte in Oberhausen. Ab dem 20. Oktober kann man den Adventskalender kaufen, unter anderem in vielen Niederlassungen der Oberhausener Stadtsparkasse.

Die Gewinner werden ab dem 1. Dezember unter anderem hier veröffentlicht: lc-ob.mein-weihnachts-kalender.de

