Oberhausen bekommt endlich neue Wasserspender für heiße Tage

Ab dem kommenden Sommer sollen sich die Menschen in Oberhausen besonders an heißen Sommertagen endlich wieder adäquat mit kostenlosem Trinkwasser versorgen können, wenn sie in der Stadt unterwegs sind. Noch sind die insgesamt fünf Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet in teils desolatem Zustand. Doch die Anlagen sollen nun nach und nach ausgetauscht werden.

Das verkündet Manfred Flore, der nicht nur für die SPD im Oberhausener Stadtrat sitzt, sondern auch Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Rheinisch-Westfälischen Wasserwerksgesellschaft (RWW) ist. RWW-Sprecher Ramon Steggink bestätigt die Nachricht auf Anfrage der Redaktion. Demnach soll ein Brunnen, womöglich der auf dem Saporischschja-Platz in der Innenstadt, noch in diesem Jahr ausgetauscht werden. Die übrigen vier – am Altmarkt, an der Marktstraße, am Großen Markt in Sterkrade und an der Wasserstraße/Kastellstraße in Holten – sollen dann bis zum nächsten Frühjahr folgen. Pünktlich vor der Sommer-Saison sollen die Brunnen da sein, verspricht Steggink.

Fünf Wasserspender für 210.000-Einwohner-Stadt Oberhausen

Dass Städte Trinkwasser-Brunnen vorhalten müssen, ist längst von der EU festgeschrieben. Doch Stadt und Politik hatten dem Thema lange Zeit kaum Beachtung geschenkt. Die Grünen monierten Ende 2022, dass fünf Trinkwasserspender für eine 210.000-Einwohner-Stadt doch womöglich etwas zu knapp bemessen sei. SPD und CDU war lange überhaupt nicht klar, ob diese fünf Brunnen überhaupt in Betrieb waren. Sie waren es – nur leider ungepflegt und von vielen Bürgerinnen und Bürgern unbemerkt.

Nun schafft RWW neue Brunnen an, „leicht zu reinigende Edelstahlbrunnen", verrät Manfred Flore in einer schriftlichen Erklärung der SPD-Fraktion. Per Sensortechnik soll das Wasser demnach sprudeln, regelmäßige Intervallspülungen sollen für eine ausreichende Hygiene sorgen. Die neuen Anlagen sind bestellt, seien aber noch nicht geliefert worden, erklärt RWW-Sprecher Ramon Steggink auf Nachfrage.

Die Kosten für Anschaffung. Aufbau und Wartung der neuen Trinkwasser-Spender übernimmt die Wasserwerksgesellschaft. Ein Brunnen kostet laut RWW alleine in der Anschaffung mindestens einen hohen vierstelligen Euro-Betrag.

